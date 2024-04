Fallout, Prime Video stupisce tutti e anticipa la data d'uscita

Quando mancavano solo una manciata di giorni al debutto di Fallout, Prime Video ha deciso di anticipare tutti annunciando una nuova data d'uscita.

Tutti gli otto episodi previsti per questa prima stagione dello show, tratto dal popolare franchise videoludico, faranno il loro debutto un giorno prima del previsto, ovvero domani 10 aprile 2024. Tuttavia, si tratta di un vantaggio per i soli spettatori americani, dato che in Italia si dovrà aspettare comunque l'11 aprile.

Questa tendenza di anticipare l'uscita dei propri prodotti rispetto all'annuncio iniziale è diventata piuttosto comune per la programmazione originale di Prime Video, con il servizio di streaming che ha fatto lo stesso per show come The Boys, Gen V, The Terminal List, Paper Girls e Reacher. In ogni caso, i fan dell'iconica serie di videogiochi saranno sicuramente entusiasti di sintonizzarsi sullo show in anticipo.

Fallout: una scena della serie

Cosa racconta Fallout?

Basato su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi, Fallout è la storia di chi ha e di chi non ha in un mondo in cui non c'è quasi più nulla da avere. 200 anni dopo l'apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nel paesaggio infernale irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono sconvolti dalla scoperta di un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento che li attende.

La serie sarà interpretata da Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan e Xelia Mendes-Jones.

Fallout 2 verrà realizzata: la serie Prime Video ottiene il sostegno del tax credit in California

Fallout è prodotta da Kilter Films e dai produttori esecutivi Jonathan Nolan e Lisa Joy. Nolan ha diretto i primi tre episodi. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono produttori esecutivi, scrittori e co-showrunner. Athena Wickham di Kilter Films è anche produttrice esecutiva, insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.