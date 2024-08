Fallout 2: le riprese inizieranno molto presto e i fan potranno aspettarsi "sempre più mostri"

Le telecamere sono pronte per girare la seconda stagione di Fallout e il produttore esecutivo Jonathan Nolan afferma che i fan possono aspettarsi molto di più questa volta.

"Abbiamo imparato moltissimo sui personaggi e sul modo in cui interagiscono e parlano tra loro e sulle eccitanti possibilità di incontri diversi tra personaggi che magari non si sono ancora incontrati", ha detto Nolan a The Wrap. "Ma abbiamo anche capito come realizzare tutti i mostri, e ci sono altri mostri, altre ambientazioni, altre fazioni che stiamo progettando e costruendo in questo momento per iniziare la produzione molto presto. Quindi siamo davvero entusiasti".

Fallout 2, ecco finalmente i primi dettagli sulla Stagione 2

Alcuni dettagli su Fallout

La serie, basata sull'omonimo e popolarissimo franchise di videogiochi, è approdata su Prime Video ad aprile ed è diventata la seconda serie originale dello streamer, dopo Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. La seconda stagione è stata ordinata appena una settimana dopo, e Prime Video non ha perso tempo per continuare la serie di successo.

Fallout: un momento della serie

La prima stagione è ambientata in Nuova California, mentre il finale prevede una location molto specifica e molto amata dai fan per la seconda stagione. La serie è interpretata da Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, quest'ultimo ha ricevuto una nomination agli Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica. Lo show ha ricevuto in totale 16 nomination.

Continua Nolan: "È la stessa sensazione che ho provato quando Batman Begins è stato concepito. Ci avevo lavorato per un po' con mio fratello e poi avevo scritto per lui la sceneggiatura de Il cavaliere oscuro. E ho pensato: 'Abbiamo costruito questa cosa. Vediamo cosa può fare. Ed è la stessa sensazione che abbiamo adesso. Abbiamo costruito questa cosa e nella seconda stagione scopriremo cosa può fare".

La prima stagione di Fallout è disponibile in streaming su Prime Video.