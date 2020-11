Falling: Viggo Mortensen nel trailer del suo esordio da regista

Svelato il trailer di Falling, esordio alla regia dell'attore danese Viggo Mortensen che, dopo anni davanti alla macchina da presa, ha deciso di fare il grande salto con una storia intensa e drammatica.

Viggo Mortensen interpreta John, un uomo che vive con il compagno Eric (Terry Chen) e la figlia adottiva Monica nel Sud della California. Suo padre Willis (Lance Henriksen), è un contadino dai modi rudi e dalla mentalità antiquata, legato al modello di famiglia tradizionale del passato. I due mondi si scontreranno quando il padre arriva a Los Angeles, dove si trasferisce a tempo indeterminato con la sua famiglia dopo che i primi segni di demenza senile gli rendono impossibile portare avanti la fattoria da solo. John e la sorella Sarah (Laura Linney) proveranno ad aiutarlo ad ambientarsi, ma il cambio di abitudini sarà più traumatico del previsto.

Gabrielle Stewart della Hanway Films, che distribusce il film, ha dichiarato: "Il settore ha sempre considerato Viggo come un artista davvero espressivo. È un fotografo di talento, un poeta e un musicista. La sua sceneggiatura per Falling rappresenta un dramma potente e in cui si osserva con attenzione la famiglia. Siamo elettrizzati all'idea di far parte di questo esordio alla regia promettente ed eccitante".