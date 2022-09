Fairy Tale: il romanzo di Stephen King diventerà un film diretto da Paul Greengrass

Fairy Tale, il nuovo romanzo scritto da Stephen King, diventerà un film scritto e diretto da Paul Greengrass.

L'opera, pubblicata da poche settimane, arriverà quindi sul grande schermo grazie alla produzione che vede coinvolto anche Greg Goodman.

Stephen King è un grande fan di Paul Greengrass e ha approvato il progetto che porterà sul grande schermo la storia di un diciassettenne che eredita le chiavi che conducono a un terrificante mondo dove il bene e il male sono in guerra. La posta in gioco, per quel mondo e il nostro, è molto alta.

Lo scrittore ha dichiarato: "Non c'è bisogno di dirlo, sono un fan di Paul Greengrass e penso sia una scelta meravigliosa per questo film". Il regista ha aggiunto: "Fairy Tale è un'opera geniale. Una classica storia di avventura e anche una disturbante allegoria contemporanea".

La sinossi del libro anticipa: "Charlie Reade sembra un normale studente del liceo, bravo a giocare a baseball e a football, uno studente decente. Ma porta con sé un fardello pesante. Sua madre è stata uccisa in un incidente automobilistico quando aveva 10 anni e il dolore ha portato il padre a ubriacarsi. Charlie ha imparato a prendersi cura di se stesso e del padre. Poi, quando Charlie compie 17 anni, incontra un cane chiamato Radar e il suo anziano padrone, Howard Bowditch, recluso in una grande casa situata in cima a una collina, che ha sul retro un capanno chiuso a chiave. Alle volte da quel luogo emergono strani suoni. Charlie inizia a lavorare per Mr. Bowditch e viene conquistato da Radar. Quando Bowditch muore, lascia a Charlie un'audiocassetta in cui racconta una storia a cui nessuno crede. Ciò che Bowditch sa, e ha tenuto segreto per tutta la sua vita, è che dentro il capanno c'è un portale che conduce a un altro mondo".