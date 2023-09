Fair Play: Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich nel nuovo trailer del thriller

Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich sono i protagonisti di Fair Play, un film in arrivo nelle sale americane di cui è stato condiviso un trailer inedito.

Nel video condiviso online si vede la situazione complicata dei due protagonisti che stanno vivendo una relazione "proibita" mentre sul loro posto di lavoro cercano di compiere una scalata verso il potere che causa tensione tra i due.

Il film in arrivo su Netflix

Fair Play è stato scritto e diretto da Chloe Domont, al suo debutto come regista di un lungometraggio dopo il lavoro compiuto in serie tv come Billions e Ballers.

Nel cast del progetto ci sono Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor nel ruolo della coppia principale, affiancati da Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza.

La storia ruota intorno a una promozione nel mondo tagliagole di uno studio legale che complica il legame tra gli amanti Emily (Dynevor) e Luke (Ehrenreich). Le dinamiche di potere cambiano in modo irrevocabile e la coppia deve affrontare il vero prezzo del successo e i limiti dell'ambizione.

Dopo la presentazione al Sundance 2023, il progetto debutterà il 29 settembre nei cinema e in streaming il 13 ottobre.