Fair Play: ecco dove hai già visto i membri del cast del thriller erotico con Phoebe Dynevor

Netflix sta diventando la piattaforma online numero uno per quanto concerne film e serie avvincenti e sessualmente esplicite che catturano il pubblico, impedendo agli spettatori di distogliere lo sguardo dallo schermo anche solo per un secondo. Questo mese è stato aggiunto un nuovo ed attesissimo titolo alla collezione del gigante dello streaming: si tratta del thriller erotico Fair Play, un avvincente dramma sulla passione, la gelosia e il mondo ad alto rischio dei fondi speculativi (qui la nostra recensione).

Fair Play: una foto

Se ti sei già imbattuto nel film originale Netflix, è probabile che tu ti stia chiedendo dove hai visto i membri del cast di Fair Play, considerando che molti interpreti avranno sicuramente un volto familiare. Di seguito potrai consultare una lista dettagliata delle filmografia di alcune delle principali star della pellicola diretta da Chloe Domont che su Rotten Tomatoes ha raggiunto un indice di gradimento pari all'88%.

Phoebe Dynevor (Emily Meyers)

Ad aprire le danze di questa lista c'è ovviamente Phoebe Dynevor, che interpreta il ruolo di Emily Meyers, una giovane e ambiziosa analista finanziaria che, dopo aver ottenuto una promozione, si ritrova costretta a navigare nel vortice di serpenti che è l'One Crest Capital, cercando al tempo stesso di tenere a bada le gelosie del suo fidanzato Luke Edmunds, interpretato da Alden Ehrenreich.

Fair Play: un'immagine

I fan di Bridgerton riconosceranno sicuramente la Dynevor grazie alla sua memorabile interpretazione di Daphne Bridgerton nelle prime due stagioni della serie Netflix. Prima di unirsi al cast di Fair Play, Phoebe è anche apparsa in un altro progetto della piattaforma streaming intitolato Bank of Dave.

Tra i crediti televisivi di Dynevor ci sono anche programmi come Waterloo Road, Prisoners' Wives, e gli adattamenti televisivi di Snatch e Younger. Secondo quanto riportato da Deadline, in futuro l'attrice apparirà accanto a nomi di spicco come Diane Lane, Mckenna Grace, Zoey Deutch e Kyle Chandler nel prossimo thriller di Jan Komasa intitolato Anniversary.

Alden Ehrenreich (Luke Edmunds)

Alden Ehrenreich recita nel ruolo di Luke Edmunds in Fair Play, il fidanzato e collega della protagonista, la cui gelosia e paranoia diventano sempre più esagerate man mano che la trama della pellicola si sviluppa. Dopo il grande successo ottenuto grazie a Segreti di famiglia, il dramma del 2009 di Francis Ford Coppola, Ehrenreich è divenuto noto al grande pubblico grazie a titoli come Ave, Cesare! di Joel ed Ethan Coen e per il ruolo di Ian Solo nello spin-off della saga di Guerre stellari, intitolato Solo: A Star Wars Story.

Un ritratto di Alden Ehrenreich

Dopo essersi unito al cast di Ironheart, serie TV di prossima uscita facente parte dell'Universo cinematografico Marvel, nel 2022 l'attore ha recitato anche in Cocainorso, diretto da Elizabeth Banks e in Oppenheimer, il più recente capolavoro cinematografico del grande Christopher Nolan.

Eddie Marsan (Campbell)

In Fair Play Eddie Marsan interpreta Campbell, il fondatore di One Crest Capital che offre a Emily l'opportunità di raggiungere il livello successivo della sua carriera. Il debutto televisivo dell'attore britannico ha avuto luogo nel 1992 grazie alla serie televisiva The Piglet Files. In seguito la star ha recitato in Game On, Casualty, The Bill, Kavanagh QC, Ray Donovan, Grange Hill, Silent Witness, Ultimate Force e in film come Hancock con Will Smith e Sherlock Holmes.

Fair Play: una scena

Tra gli altri titoli della filmografia di Marsan figurano Gangs of New York, 21 grammi, The Illusionist - L'illusionista, V per Vendetta, Gangster nº 1, Miami Vice, Mission: Impossible III, I Want Candy, Il segreto di Vera Drake, La felicità porta fortuna - Happy Go Lucky, Heartless, La fine del mondo e 7 giorni a Entebbe.

Rich Sommer (Paul)

Rich Sommer è un altro attore molto riconoscibile tra coloro che recitano in Fair Play e la sua interpretazione di Paul, braccio destro di Campbell in ogni tipo di questione sia dentro che fuori dall'ufficio, è indubbiamente una delle più interessanti di questa pellicola targata Netflix.

Ugly Betty: Rich Sommer ed America Ferrera nell'episodio Fire and Nice

L'attore è stato una presenza costante di Mad Men dall'inizio alla fine ed è anche apparso in altre serie televisive tra cui CSI - Scena del crimine, Ugly Betty, Law & Order - I due volti della giustizia, Catastrofe annunciata e in film come Il diavolo veste Prada, Hello, My Name is Doris e Una famiglia vincente - King Richard.

Sebastian de Souza (Rory)

In questo thriller di Netflix Sebastian de Souza interpreta il ruolo di Rory, il gestore di portafoglio di One Crest Capital che sembra sempre osservare ogni movimento di Emily e Luke. Sin da una tenera età Sebastian ha recitato in spettacoli teatrali presso scuole prestigiose, ricoprendo ruoli principali in Sogno di una notte di mezza estate, Grandi speranze e Enrico V. In seguito ha preso parte a serie tv come Crossing Lines, I Medici e Normal People. Sul grande schermo, de Souza ha fatto il suo debutto accanto a Ed Speleers e Alfie Allen nel thriller d'azione Plastic, un film scritto e diretto dal regista britannico Julian Gilbey.

Sia Alipour (Arjun)

L'ultimo interprete di questa lista è Sia Alipour, che in Fair Play recita nel ruolo di Arjun, un altro gestore di portafoglio ossessionato dal potere che lavora al fianco di Emily e Luke presso l'hedge fund One Crest Capital. Nel corso della sua carriera, Alipour è apparso in show come Tehran, Count Abdulla, The Sandman, The Secrets to Civilization, Endeavour e Street Fighter: Resurrection, e molti altri titoli di rilievo. La sua carriera cinematografica, invece, include film come Kick-Ass 2 di Jeff Wadlow e Fuoco assassino 2 di Gonzalo Lopez-Gallego.