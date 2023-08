Fair Play: Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich alle prese con passione e tensione nel trailer del film

Il thriller Fair Play arriverà nei cinema a settembre e a ottobre su Netflix, come rivela il trailer del progetto con Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich.

Fair Play, il thriller con Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich, dopo la presentazione al Sundance Film Festival arriverà nei cinema a settembre e il 13 ottobre su Netflix, come svela il trailer ufficiale.

Il video anticipa gli scontri e la tensione che si formano in una coppia che lavora nel mondo della finanza dopo un'inaspettata promozione che distrugge gli equilibri dei due giovani.

I dettagli del film

Fair Play è stato scritto e diretto da Chloe Domont, al suo debutto come regista di un lungometraggio dopo il lavoro compiuto in serie tv come Billions e Ballers.

Nel cast del progetto ci sono Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor nel ruolo della coppia principale, affiancati da Eddie Marsan, Rich Sommer e Sebastian De Souza.

Al centro della trama c'è una promozione nel mondo tagliagole di uno studio legale che complica il legame tra gli amanti Emily (Dynevor) e Luke (Ehrenreich). Le dinamiche di potere cambiano in modo irrevocabile e la coppia deve affrontare il vero prezzo del successo e i limiti dell'ambizione.

Dopo la presentazione al Sundance 2023, il progetto debutterà il 29 settembre nei cinema e in streaming il 13 ottobre.