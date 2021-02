Face/Off: Adam Wingard regista del remake del thriller

Face/Off tornerà sul grande schermo con un remake e la nuova versione del thriller che avrà come regista Adam Wingard, già dietro la macchina da presa dell'atteso Godzilla vs. Kong.

Il progetto verrà prodotto da Paramount Pictures che ha affidato al filmmaker il compito di occuparsi anche della sceneggiatura in collaborazione con Simon Barrett, mentre nel team della produzione ci saranno anche Neal Moritz e David Permut.

John Woo aveva diretto il film Face/Off - Due facce di un assassino nel 1997, progetto che aveva come star Nicolas Cage e John Travolta, ottenendo un'incredibile accoglienza ai box office raggiungendo quota 26 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il remake su cui sta lavorando Adam Wingard sembra avrà al centro una coppia di personaggi femminili.

La storia raccontava quello che accadeva all'agente FBI Sean Archer, ossessionato dal suo tentativo di arrestare un sociopatico omicida, Castor Troy, responsabile per aver ucciso suo figlio. L'agente, dopo averlo neutralizzato, decide quindi di farsi operare e cambiare totalmente volto per fingersi il criminale, in modo da provare a ottenere delle informazioni in carcere e fermare un attentato. Il piano prende però una svolta inaspettata quando Castor si risveglia e si fa trapiantare il volto dell'agente, rischiando di prendere il controllo della sua vita.