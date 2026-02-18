Fabrizio De Andrè: trama e cast del film con Luca Marinelli e Matteo Martari, stasera su Rai 1

Nel giorno in cui Fabrizio De Andrè avrebbe festeggiato 86 anni, Rai 1 manda in onda il biopic con Luca Marinelli nei panni del cantautore genovese

Stasera su Rai 1 in prima serata, in occasione della ricorrenza della nascita del cantautore genovese (che in questo 18 febbraio 2026 avrebbe compiuto 96 anni), va in onda Fabrizio De Andrè - Principe Libero. Diretto nel 2018 da Luca Facchini, il film vede Luca Marinelli calarsi nei panni

La trama del film Fabrizio De Andrè - Principe Libero

Fabrizio De André - Principe Libero: Luca Marinelli in un momento del film

La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André e la compagna Dori Ghezzi vengono rapiti dall'Anonima Sequestri presso la loro tenuta in Sardegna, l'Agnata, vicino a Tempio Pausania. La prigionia dura quasi quattro mesi e diventa per De André un'occasione di riflessione sulla propria vita e carriera.

Durante la detenzione riaffiorano i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza: il dialogo con un sacerdote, la prima chitarra ricevuta in regalo, gli studi di giurisprudenza abbandonati per la musica, le notti nei caruggi di Genova con Paolo Villaggio e gli incontri con Luigi Tenco, da cui nasce una solida amicizia fino alla tragica morte del cantautore al Festival di Sanremo 1967. Fondamentale è anche il rapporto con il poeta Riccardo Mannerini, che lo aiuta a completare i primi lavori discografici.

La passione per la musica porta De André a esibirsi nei teatri e davanti agli amici, fino a farsi notare dai discografici della Bluebell Records, con cui pubblica il primo album in studio, Tutto Fabrizio De André. Gli anni successivi lo vedono crescere anche sul fronte familiare: nasce il figlio Cristiano, avuto dalla prima moglie Enrica "Puny" Rignon e, grazie a Mina che canta La canzone di Marinella in televisione, De André ottiene la sempre maggiore visibilità.

La vita privata e quella professionale si intrecciano: il divorzio da Puny, l'incontro con Dori Ghezzi e la scelta di stabilirsi all'Agnata, dove De André si dedica anche all'agricoltura.

La prigionia si conclude quando il padre Giuseppe paga il riscatto, ma Fabrizio non serba rancore e riprende a scrivere e cantare. Resta accanto al padre fino alla morte, rispettando la promessa di smettere di bere, e si sposa con Dori.

Il film si chiude simbolicamente con la rottura della quarta parete: gli attori si riuniscono per assistere alla proiezione dell'ultimo concerto di De André, ascoltando la celebre Bocca di Rosa, un omaggio alla vita e all'arte del cantautore.

Non solo Luca Marinelli: il cast del biopic dedicato a De Andrè

Fabrizio De André - Principe Libero: Luca Marinelli e Matteo Martari in una scena del film

Ottima, in Fabrizio De André - Principe Libero, l'interpretazione di Luca Marinelli nei panni del cantautore genovese, pur se criticato per via dell'accento troppo "romano" e troppo poco genovese, per via, secondo i detrattori, di una somiglianza fisica non poi così marcata.

Accanto a lui ci sono Valentina Bellè nei panni della seconda moglie Dori Ghezzi ed Elena Radonicich in quelli di Enrica "Puny" Rignon, la prima donna che Fabrizio De Andrè sposò. Ennio Fantastichini ha interpretato Giuseppe De André, il padre del cantautore, Tommaso Ragno è il poeta e amico Riccardo Mannerini.

Tra i personaggi famosi "citati" dal film non possono naturalmente mancare Paolo Villaggio, che ha il volto di Gianluca Gobbi, e Luigi Tenco, collega e amico, interpretato da uno dei volti più amati della fiction, Matteo Martari, appena visto nella terza stagione di Cuori.