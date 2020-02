Fabrizio de Andrè e PFM sbanca il boxoffice con oltre 1 milione di euro in tre giorni!

Trionfo al boxoffice italiano per Fabrizio de Andrè e PFM Il concerto ritrovato: in soli tre giorni di programmazione ha superato il milione di euro di incasso.

È un vero e proprio trionfo al boxoffice per Fabrizio de Andrè e PFM. Il concerto ritrovato che in soli tre giorni di programmazione ha superato il milione di euro di incasso. Un successo per la Nexo Digital che lo ha distribuito e che ci mostra come il cantautore genovese sia amatissimo dal pubblico tutt'ora.

Il successo del documentario diretto da Walter Veltroni - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato - ha fatto scivolare al secondo posto Gli anni più belli di Gabriele Muccino che ha però il maggior numero di spettatori: oltre 55 mila contro le 34 mila di De Andrè. Chiude il podio il fenomeno Parasite, riportato in sala dopo gli Oscar dall'Academy Two che si mette in tasca quasi 146 mila euro su un totale però di oltre 4 milioni e 500 mila euro; mille in più rispetto a quelli complessivi de Gli anni più belli.

I dati Cinetel se da un lato mostrano come Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato abbia fatto presa nell'immediato sugli spettatori, dall'altro mostrano anche la buona tenitura di Sonic - Il film, ad un passo dal podio con più di 17 mila euro e un milione e mezzo abbondante totale. Supera invece i 7 milioni Odio l'estate, mentre Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn rimane fermo a metà classifica con 2 milioni scarsi globali senza sfondare, confermando un andamento non entusiasmante per il cinecomic DC. 1917 tiene bene: incassa altri 31mila euro e sale a 6,4 milioni.

Sotto i 30mila euro i film in coda: Fantasy Island, Dolittle e Jojo Rabbit. Le nuove uscite di oggi, soprattutto Bad Boys for Life, Cattive acque, Il richiamo della foresta e La mia banda suona il pop, potrebbero invece modificare la top dieci nei prossimi giorni e poi c'è l'incognita Cats. Mega flop della stagione, con tanto di candidature ai Razzies tra i peggiori film dell'anno, deluderà anche in Italia?