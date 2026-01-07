"Non credo a nulla": Fabrizio Corona senza filtri nel trailer della serie Netflix Io sono notizia

Il 9 gennaio Netflix si appresta a lanciare quello che sarà sicuramente uno dei suoi contenuti più discussi dell'anno, e intanto oggi ha diffuso il trailer ufficiale di Fabrizio Corona - Io sono notizia

Chi è Fabrizio Corona? Il genio della comunicazione per cui vorrebbe passare o il manipolatore senza scrupoli, come in tanti lo additano? Domande a cui la docu-serie Netflix, Io sono notizia - di cui è disponibile il trailer -, tenterà di rispondere.

Cinque episodi, in arrivo il 9 gennaio 2026 sulla piattaforma streaming, chi si propongono di essere molto più di una biografia dell'ex Re dei paparazzi: più il racconto di un Paese che, dagli anni dell'era berlusconiana fino all'avvento dei social, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality.

Fabrizio Corona - Io sono notizia: l'analisi del trailer

Fabrizio Corona nella docu-serie Netflix

"Ho un'idea del mondo in cui non esiste il bene": comincia così la clip che presenta la serie a due giorni dal suo approdo in streaming, con un Fabrizio Corona disilluso e cinico.

Figlio d'arte - suo padre era Vittorio Corona, noto giornalista, figura fondamentale nell'editoria degli anni '80 -, l'ex re dei paparazzi cresce con l'ossessione di dimostrarsi all'altezza.

Se il padre, con l'avvento in politica di Silvio Berlusconi, viene emarginato dal sistema, il figlio decide di usare quello stesso sistema dall'interno, trasformando il gossip in un'arma di potere e identificando nel denaro l'unico metro di giudizio dell'affetto e del successo.

Un dio pagano a cui Corona sembra aver sacrificato tutto, come attacca l'ex moglie Nina Moric, presente fin dal trailer, che lo accusa di avere trasformato la paternità in un nuovo modo di monetizzare sulla propria vita privata.

L'inchiesta Vallettopoli e l'accusa di estorsione, però, lo trasformano in un nemico pubblico, segnando al contempo la nascita definitiva del suo personaggio, svelando un uomo capace di trasformare la propria esistenza in uno spettacolo sempre più grottesco.

Chi c'è nella docu-serie Netflix: tutti quelli che hanno parlato di Fabrizio Corona

Le cinque puntate di Fabrzio Corona - Io sono notizia sono naturalmente piene di interviste e contributi registrati da volti più o meno noti del piccolo scermo. Tra i protagonisti delle 20 interviste figurano naturalmente Nina Moric, modella, ex moglie e madre del primo figlio, Carlos Maria Corona, e il suo mentore, Lele Mora.

A fare da filo conduttore ci sono i contributi di Marianna Aprile, Enrico Dal Buono, Marco Travaglio e di Gabriella Privitera, la mamma di Corona.

Tra gli altri ospiti figurano anche Mauro Coruzzi aka Platinette, Marysthell Polanco, Francesca Persi e Costantino Vitagliano.

La serie affronta il "caso Alfonso Signorini"?

Come già era successo per il teaser - che, a poche ore dalla puntata di Falsissimo che ha travolto il conduttore del GF Vip, aveva annunciato l'arrivo della serie -, anche il trailer non fa alcuna menzione al caso di Alfonso Signorini, fatto scoppiare a inizio dicembre proprio dall'ex Re dei paparazzi.

Per sapere se Io sono notizia affronterà l'argomento, sembra che non ci sia altra soluzione: bisognerà attendere l'uscita dei 5 episodi venerdì 9 gennaio.