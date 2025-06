Fabrizio Corona querelato da Belve Crime? "Fremantle non ha elargito compensi a Massimo Bossetti"

Si torna a parlare con un certa insistenza dell'intervista a Massimo Bossetti e di Belve Crime. Come ha dichiarato Fabrizio Corona, la Rai avrebbe sborsato una cifra a quattro zeri per portare in tv il caso di Yara nella puntata pilota del programma di Francesca Fagnani. Nonostante la secca smentita della conduttrice in merito al compenso, l'ex re dei paparazzi non si ferma e va a fondo alla questione. Per lui, però, all'orizzonte potrebbe arrivare anche una querela.

Cosa sta succedendo tra la produzione di Belve e Fabrizio Corona?

Massimo Bossetti

Solo qualche giorno fa, sul suo podcast, Corona aveva raccontato del cachet che la Rai avrebbe elargito a Bossetti per l'intervista esclusiva a Belve Crime. In risposta a quelle accuse, Fremantle, la società che produce il programma, è intervenuta con una nota ufficiale, promettendo azioni legali per difendere il format e anche Francesca Fagnani. "In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma 'Belve'", si legge. "Fremantle si riserva di agire nelle opportune sedi legali per tutelare la verità e la reputazione dell'azienda e della giornalista Francesca

Fagnani".

Neanche a dirlo, Fabrizio Corona non è stato al suo posto e subito ha rispedito al mittente le accuse, ovviamente via social. In un video che ha pubblicato sul suo profilo IG continua la sua crociata nei riguardi del programma, interpellando lo stesso avvocato di Bossetti. "Di tutto quello che abbiamo pubblicato nella puntata di ieri, i furbetti del quartierino di RAI 2 - Fremantle e Francesca Fagnani - sono corsi a smentire la notizia del pagamento fatto a Bossetti per l'intervista", scrive Corona.

"Ovviamente non sono 140 mila euro, ma una cifra a quattro zeri, come vi abbiamo detto. Quello che vi vogliamo far capire è che la RAI per fare pseudo informazione, scusate spettacolo, paga un condannato per omicidio con sentenza definitiva", conclude. L'avvocato però non conferma nè smentisce le illazioni di Corona: "Questo lo devi chiedere a lui e non a me", si sente nell'audio.