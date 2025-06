Fabrizio Corona contro Belve Crime: "Bossetti? Pagato dalla Rai per l'intervista"

Come ha riportato Fabrizio Corona nell'ultima puntata di "Falsissimo", il suo format su YouTube, pare che la Rai avrebbe sborsato una cifra a quattro zeri per intervistare Massimo Rossetti nella prima puntata di Belve Crime

Fabrizio Corona torna alla carica. L'ex fotografo dei vip questa volta si scaglia contro la Rai e il programma di Francesca Fagnani. Nella prima puntata dello spin-off Belve Crime, la giornalista ha intervisto - in un confronto serrato - Massimo Rossetti sull'omicidio di Yara Gambirasio. Secondo Corona, dietro quell'intervista ciò sarebbe un compenso a quattro zeri che sarebbe stato sborsato dalla tv di Stato. La Fagnani, però, subito smentisce.

"La Rai? Ha pagato per l'intervista a Rossetti": l'ultima ac casa di Fabrizio Corona

Tutto sarebbe uscito dalla nuova puntata di "Falsissimo", format di Corona, che è disponibile su YouTube. Come avrebbe rivelato lo stesso Fabrizio, pare che la Rai avrebbe sborsato una cifra pari a 140mila euro per avere Massimo Bossetti nella prima puntata di Belve Crime. "L_a cosa peggiore non è aver mandata in onda l'intervista, ma averlo pagato_", afferma.

Belve Crime, Massimo Bossetti parla del papà di Yara, Francesca Fagnani lo bacchetta: "Lei si rende conto..."

L'accusa di Corona si basa su informazioni riferite da una fonte interna (e anonima) alla sicurezza del carcere di Bollate, dove Bossetti è recluso. La cifra riferita è, per l'appunto, di 140 mila euro. "Diciamo che il carcere esagera sempre. Forse non proprio 140 mila euro. Ma io sono certo che ha preso una grandissima cifra, sicuramente a quattro zeri", aggiunge Fabrizio Corona.

La notizia subito ha fatto il giro delle rete e, ovviamente, è arrivata anche alle orecchie di Francesca Fagnani. La risposta della giornata e della conduttrice del programma di Rai 2 arriva tramite Twitter. Interrogata da un utente in merito alla bomba lanciata da Corona, la giornalista subito smentisce il pettegolezzo. "Non è assolutamente vero", si legge. Sulla queste non è dato sapere altro e, chissà, dopo il secco "no" della Fagnani, potrebbe arrivare un'altra dichiarazione di Corona? Dall'ex re dei paparazzi tutto è possibile.