Fabrizio Corona, oscurati Instagram, YouTube e TikTok: parla l’avvocato Chiesa

Stamattina sono stati rimossi tutti i profili social di Fabrizio Corona, compresi Instagram, TikTok e YouTube, dove pubblicava il suo format Falsissimo. L'avvocato parla di censura e libertà di parola a rischio.

Questa mattina i profili social di Fabrizio Corona sono stati improvvisamente rimossi dalle principali piattaforme. Nel giro di poche ore, l'ex fotografo dei vip ha perso l'accesso ai suoi account Instagram, YouTube e TikTok, sui quali rilanciava i contenuti del suo format online Falsissimo, comprese le ultime puntate dedicate a Mediaset e Alfonso Signorini.

Nel dettaglio, Google ha rimosso i video di Falsissimo da YouTube, mentre Meta ha bloccato il profilo Instagram di Corona. Poco dopo è stato oscurato anche l'account TikTok. A confermare l'intervento è stato un portavoce di Meta, che ha spiegato: "Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community Meta".

Cosa c'è dietro la rimozione degli account

Secondo quanto emerso, all'origine dell'oscuramento dei profili ci sarebbe un'azione dell'ufficio legale di Mediaset. Ai colossi del web sarebbero arrivate diffide formali nelle quali venivano segnalate presunte violazioni plurime da parte di Corona, sia sul fronte del copyright sia per la pubblicazione di contenuti ritenuti diffamatori e messaggi di odio.

Nel frattempo la Procura di Milano, in seguito alle denunce depositate, ha avviato nei giorni scorsi un'indagine per concorso in diffamazione insieme a Fabrizio Corona e per ricettazione di immagini e chat diffuse, nei confronti di alcuni manager di Google.

Le parole dell'avvocato Ivano Chiesa

Sulla vicenda è intervenuto anche Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, che ha commentato duramente la rimozione degli account. "Non so il perché della rimozione, ma è a rischio la libertà di parola", ha dichiarato il legale. Chiesa parla apertamente di censura: "È un'operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell'Italia".

"Le persone però hanno capito che l'obiettivo era solo quello di metterlo a tacere". E aggiunge: "Ho sentito Fabrizio poco fa. Quando mi fermano per strada vedo che sono tutti con lui". La vicenda resta in evoluzione e nelle prossime ore non è escluso che Corona o il suo legale forniscano ulteriori dettagli su quanto accaduto e sulle eventuali azioni legali in risposta alla rimozione dei profili.