Fabrizio Corona: "ho fatto l'amore con 60 donne da quando sto ai domiciliari"

Nella stesa intervista in cui Fabrizio Corona ha rivelato quanto guadagna per le interviste da Barbara D'Urso, l'ex re dei paparazzi ha raccontato la sua filosofia di vita: l'amore per il denaro e per sè stesso. Fabrizio Corona attualmente è ancora agli arresti domiciliari ma la sua attività sessuale sembra non averne risentito: "Il sabato è l'unico giorno in cui, per statuto, non scopo. Lo faccio però sempre il venerdì, quando Carlos va a dormire fuori, e io organizzo cene con amici. Se c'è una ragazza nuova, si ferma. Da quando sono ai domiciliari avrò fatto l'amore con 60 donne diverse. Mi trovano loro. È tutto così facile che sogno solo d'incontrare una che non mi vuole e di doverla conquistare, ma non mi capita da una vita. Poi, con tutte, rimaniamo in buoni rapporti".

Fabrizio Corona mostra i muscoli

Gli arresti domiciliari non hanno fermato neanche l'attività imprenditoriale di Fabrizio: " Da casa muovo quattro programmi televisivi, sono mie le 12 storie più importanti degli ultimi mesi, faccio lavorare 15 persone. Nell'ultimo anno - 55 giorni in comunità, un mese in un albergo, otto mesi qui ai domiciliari - avrò fatturato due milioni di euro. Col Covid. Sono sempre impegnato a parte il sabato. Il sabato dormo un po' di più, mangio tutto quello che voglio, leggo i giornali, guardo la TV".

Corona, tornando a uno dei suoi argomenti preferiti, ha detto a Vanity Fair: "I soldi sono il limite che segna il mio successo e il mio valore, oltre quel limite valgo, sotto, no. Il denaro è la mia più grande dipendenza. Il contante, soprattutto: non giro mai con meno di cinquemila euro". Il rapporto con i soldi di Fabrizio è iniziato da ragazzino, quando il padre, dirigeva i mensili Moda e King: "A casa arrivavano centinaia di regali. Vestiti, borse, motorini, opere d'arte. Quello che riuscivo, lo rubavo e lo rivendevo. Il guadagno immediato mi è sempre piaciuto tantissimo".

Come abbiamo detto oltre al denaro Fabrizio Corona nutre un grande amore per sé stesso e non ha problemi ad ammetterlo: "Non faccio uso di sostanze stupefacenti dal 2013, ora la mia droga è la cura del mio corpo attraverso l'esercizio fisico. Ho il fisico di un ventiduenne, mi alleno 362 giorni all'anno, sono innamorato di me. Se rinasco, voglio essere uguale".