Fabrizio Corona: quanto guadagna per le interviste da Barbara D'Urso?

Per ogni intervista da Barbara D'Urso, Fabrizio Corona ricava un discreto guadagno: 50.000 euro, come ha rivelato lo stesso ex paparazzo nel corso di un'intervista a Vanity Fair dove ha rivelato anche il cachet che riceve dal settimanale CHI per ogni esclusiva.

Fabrizio Corona sta per pubblicare il suo nuovo libro 'Come ho inventato l'Italia', per l'occasione è stato intervistato da Vanity Fair per dare qualche anticipazione su cosa troveranno i lettori che decideranno d'investire venti euro in questa pubblicazione. L'ex re dei paparazzi, ancora agli arresti domiciliari, non ha avuto problemi a rivelare gli incredibili cachet che guadagna ogni volta che va ospite di Barbara D'Urso nei programmi Mediaset: "La D'Urso mi frutta 50 mila euro e io le ho fatto fare il 26 per cento di share, mentre sulla Rai c'era Conte che spiegava il Dpcm - ha raccontato Corona - "poi, mi segua, se io non fossi andato a difendermi dalla D'Urso per il video pubblicato da Nina Moric, dove avrei potuto farlo? Tutti i giornali, non solo quelli di gossip, avevano scritto che io picchiavo Carlos, dovevo andare nel palco più popolare che, mi spiace dirlo, è la D'Urso e non Fazio".

Fabrizio Corona, nonostante sia molto attivo sui social, ha specificato che la televisione è ancora la migliore cassa di risonanza per far conoscere le proprie storie: "La TV generalista, ancora oggi, amplifica la comunicazione. Travaglio, Mentana e Celentano hanno preso a cuore la mia vicenda di carcerazione perché la D'Urso, a cui promisi la prima intervista dopo il rilascio, ha fatto trenta puntate su di me e le massaie, in un tam tam, hanno cominciato a dire: poverino Corona, poverino Corona, poverino Corona. Così la mia storia è diventato un tema su cui mobilitarsi".

Quando la giornalista gli ha chiesto quanto costa una sua intervista esclusiva l'ex paparazzo ha risposto: "In queste due ore che abbiamo parlato avrei guadagnato quindicimila euro, quelli che mi avrebbe dato Chi se questa intervista l'avessi data a loro".

Poco dopo la diffusione dell'intervista Fabrizio Corona nelle storie d'Instagram ha voluto precisare il suo attuale rapporto con Mediaset: "L'agenzia per cui lavoro e io abbiamo un contratto con Mediaset da 50 mila euro, che comprende più cose. Il contratto con Live Non è la D'Urso non raggiunge assolutamente queste cifre. Visto che in questo periodo i contratti e i cachet sono stati abbassati di più del 50%. Anche io ho aderito e accettato la riduzione per stima verso la conduttrice."