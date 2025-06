Belve Crime, Massimo Bossetti parla del papà di Yara, Francesca Fagnani lo bacchetta: "Lei si rende conto..."

Chi aveva espresso dubbi sulla competenza di Francesca Fagnani alla conduzione di Belve Crime (e ha poi scoperto che, proprio lei, è in realtà una giornalista esperta di cronaca nera, con all'attivo anche un volume sulla malavita romana), si sarà ricreduto assistendo, ieri sera, all'intervista con Massimo Bossetti, condannatto all'ergastolo in via definitiva il 12 ottobre 2018 per l'omicidio di Yara Gambirasio.

Un'intervista condotta con uno stile certo assai diverso da quello a cui un'altra signora del crime in TV, Franca Leosini (a cui è stata accostata anche in un recente articolo di Aldo Grasso sul Corriere), ci ha abituati. Una prosa molto più asciutta, un ritmo molto più incalzante tra domande e risposte.

C'è stato un momento particolare, però, in cui Francesca Fagnani ha tradito l'imparzialità imposta dalla professionalità in questi casi.

La reazione di Francesca Fagnani alle parole di Bossetti sul padre di Yara

Nonostante il DNA sia stato già analizzato, nonostante ci siano evidenze scientifiche del fatto che proprio il suo era sugli indumenti della piccola Yara Gambirasio, Massimo Bossetti ha approfittato dello spazio concesso da Belve Crime per richiedere un nuovo test.

Sull'argomento, però, Francesca Fagnani l'ha subito incalzato: "Il Dna nucleare evidenzia in modo univoco l'identità di una persona. Il suo dna era presente e neanche poco. Il valore legale e forense ce l'ha il Dna nucleare, è quello che stabilisce l'identità delle persone. E purtroppo per lei e pure per Yara c'era il suo".

Massimo Bossetti non ha indietreggiato, citando anche il documentario Netflix che a tutti era sembrato un tentativo di avallare la sua innocenza. Tra ricordi d'infanzia non proprio felici e riflessioni sul rapporto con la moglie Marita, è emerso a un certo punto dell'intervista un tentativo di giudizio sul padre di Yara Gambirasio che ha mandato evidentemente la conduttrice su tutte le furie.

L'ex muratore ha tirato in ballo, infatti, alcune "teorie alternative" sull'omicidio, nominando Fulvio Gambirasio e accennando ai mormorii sul suo presunto coinvolgimento nel sequestro della figlia. Le indagini hanno naturalmente smentito tutto, ma questo non deve essere sembrato abbastanza a Bossetti, che ha continuato: "Stavo lavorando, mi fa mio cognato 'Massì sai chi è quello? È il papà di Yara', ma come il papà di Yara?".

La conduttrice è quindi intervenuta: "Cosa c'era di strano?", ma il condannato all'ergastolo, dopo aver notato che la giudice in aula aveva osservato lo stesso, ha proseguito: "Cosa c'è di strano? Ma sta scherzando? Un genitore a cui è sparita la figlia ha più premura a precipitarsi in un cantiere o va in giro a cercarla?".

La reazione di Francesca Fagnani è stata accesa: "Sta sbagliando a commentare, non può fare nemmeno quella faccia, come fa a interpretare quello che è giusto o non giusto per un genitore a cui è sparita una figlia?", ha concluso.

La prima puntata di Belve Crime, in onda ieri sera su Rai 2, è completamente disponibile in streaming su RaiPlay.