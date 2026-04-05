Amici 25, pagelle del terzo serale: Plasma in mezzo agli scontri tra Zerbi e Pettinelli (4), poi la verità

Terzo serale di Amici 25, con tanto di ribaltamento nel finale di puntata che, di fatto, ha invalidato le dinamiche principali serata. Escono Valentina e Plasma, finito in mezzo alle liti tra Zerbi e la Pettinelli, mentre Cristiano Malgioglio chiede silenzio (anzi, forse pietà)

Terzo serale di Amici 25, in quel di Canale 5. Maria De Filippi è tornata con nuova puntata del suo talent: quello pensato per per i telespettatori più impavidi, capaci di resistere agli ultrasuoni di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ai cantanti che non è necessario siano intonati, alla puntata che inizia prima ma poi, comunque, tanto non finisce mai.

A lasciare la scuola sono stati Valentina e Plasma, entrambi cantanti.

L'inizio alle 21.19 - voto: 8

Iniziare prima, finire purtroppo sempre all'una di notte. Con Milly Carlucci dirimpettaia, non c'è Ruota che tenga: Gerry Scotti chiude più di mezz'ora prima e di là, nel frattempo, sbaraccano pure i pacchi: sia su Rai 1 che su Canale 5 infatti, si cerca di agganciare il pubblico prima che lo faccia l'altra "nemica amatissima".

Si verifica così l'evento eccezionale, quello in cui non speravamo più: di un programma che inizia a un orario decente. Finalmente, la prossima volta magari facciamolo anche durante la settimana, tipo quando il giorno dopo la gente deve svegliarsi presto per andare a lavoro.

La classe di ballo superiore a quella di canto - voto: 5

Al serale si sta delineando una verità ormai sotto gli occhi del pubblico tutto: la classe di ballo è superiore a quella di canto. E infatti, i cantanti stanno cadendo come mosche: Opi, Michele Ballo Bertin, Valentina Pesaresi, Plasma sono i quattro eliminati finora, contro soli due ballerini, Antonio Stillante e Simone Galante.

Il problema è che questa differenza di livello, poi ci riporta all'ennesima discussione fuffa del talent: in principio fu l'autotune, ora, nella notte di Pasqua 2026, l'intonazione.

Plasma finito in mezzo (suo malgrado) allo scontro tra Zerbi e Pettinelli - voto: 4

Plasma è un rapper, al serale di un programma in onda su una rete nazionale: arrivato alla fase finale di un talent show, dunque concorrente che ne ha lasciato indietro parecchi. Plasma sa scrivere le barre, ma pecca di intonazione: in un paio di riprese - prima durante l'esibizione su Un mondo d'amore poi durante il guanto di sfida con Se bastasse una canzone - si ritrova ad essere il motivo del contendere tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il motivo? L'intonazione, con tanto di Pettinelli che dà del "coniglio" al collega quando le contesta il guanto di sfida.

Amadeus fa da pompiere al primo giro: a cantare si impara, la scrittura bisogna averla dentro. Osservazione ineccepibile, se solo questa fosse stata la prima puntata di stagione. Più tardi, di nuovo davanti alla questione intonazione, entra a gamba tesa Gigi D'Alessio: per correggerla, basta un mese di lavoro. Della serie: state parlando del nulla, era sufficiente farlo lavorare seriamente per un tempo molto breve, anziché fare tutte queste tarantelle.

Malgioglio chiede il guanto sottotono - voto: 10

Cristiano Malgioglio voce del popolo, o almeno di quello davanti a Canale 5 il sabato sera. Mentre Zerbi e la Pettinelli se le davano verbalmente infatti, il giudice ha chiesto che la discussione sul guanto di sfida fosse sottotono: insomma, basta urlare. Del resto, se gli ultrasuoni sono fastidiosi da casa, figuriamoci ad averceli vicini. Più che una richiesta di silenzio, la sua era un'invocazione all'umana pietà.

Plasma e il problema alle corde vocali: s'è ribaltata la situazione - voto: 2

Non ci si crede. A fine serata, Plasma finisce al ballottaggio con Angie e Caterina: il rapper viene eliminato, ed è qui che si scopre che gli era stato trovato un polipo alle corde vocali. L'alternativa era lasciare e tornare l'anno prossimo, ma Plasma ha preferito andare avanti nascondendo la diagnosi.

A questo punto la domanda è: ma allora noialtri che abbiamo visto per tutta la sera? Noi per arrivare a questo momento ci siamo sorbiti mezz'ora di Password con Alessandro Cattelan, e persino il monologo di Enrico Brignano; e poi, dopo tanta stoicità, si scopre che tutte le discussioni erano basate, di fatto, sul nulla. Più di quello che avevamo già capito.

Ma se le cose stavano così, perché gli autori hanno permesso tutti i teatrini tra Zerbi e la Pettinelli?