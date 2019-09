Fabio Volo contro Ariana Grande: insulti pesantissimi sulla popstar

Fabio Volo contro Ariana Grande: l'attore e conduttore radiofonico ha criticato aspramente l'ultimo video della giovane cantante, senza risparmiarle insulti davvero pesanti.

Il conduttore radiofonico, durante il suo programma Il Volo del Mattino, ha commentato il nuovo video della popstar 7 rings, in cui Ariana Grande è a quanto pare sessualmente esplicita: "Ero in palestra, sul tapis roulant, e c'erano i televisori con questi canali di video musicali. A un certo punto c'è una che si chiama Ariana Grande, bellissima ragazzina, mora... Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy... se vado a una festa e una viene vestita così dico "chi è 'sto putanun? Come si è introiata. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se tu hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità attirerai solo gente che ti vuole sdraiare"

Fabio Volo ha continuato senza sosta, preoccupato per le nuove generazioni che hanno a disposizioni esempi secondo lui sbagliati e fuorvianti: "Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il culo e fa "l'ho visto, mi piace, lo voglio, ce l'ho, lo prendo". Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensa, io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta impu..anando la figlia. Ma non è possibile sia legale, che una per cantare una canzone si metta a quattro zampe, vestita da mi...tta e muova il c..o facendo "I want it, I got it..."

Le parole forti del conduttore hanno scatenato numerose opinioni sui social dove molti utenti si sono scagliati contro Fabio Volo, ritenendo le sue parole maschiliste e inopportune.

Ogni posizione, ogni vestito che mettiamo, ogni frase che diciamo è TUTTO SESSUALIZZATO, un gesto quotidiano viene interpretato come un invito a molestarci e nel peggiore dei casi a stuprarci. Però per Fabio Volo il problema è la tutina di Ariana Grande, che vada a fanculo — 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑝𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒𝑑 (@rosesforcory) September 16, 2019

Fabio Volo è uno di quelli che mi fanno sempre pensare “ma sai che forse forse quando bruciavano i libri...” e questa è l’unica cosa che mi viene da dire oggi, sono stanca di commentare puttanate di maschilisti misogini con cose diverse da DEVI CREPARE — Eli (@eliscrivecose) September 16, 2019

Fabio Volo: "se vado a una festa e una viene vestita così(in riferimento ad Ariana) dico “chi è ‘sto puttanun?”



Fabio Volo, invece di preoccuparti per Ariana, pensa ai libri mediocri che scrivi e soprattutto alla tua mentalità retrograda, maschilista,medioevale e misogina. — UnKnOwN (@aR21ooo) September 16, 2019

"Pensa io padre di due femmine, vado a lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imp*ttanando la figlia."



Non sentivo na cazzata simile da quando mi dissero: "Leggi sto libro di Fabio Volo, è molto bello"



Era tipo il 2009. pic.twitter.com/SGeLRt2rel — Maniinalto 💰 (@thisisarobbery_) September 16, 2019

Fabio Volo si ritiene sconvolto da Ariana Grande, descrivendola con epiteti tutto tranne che graziosi. Ma per caso si è lamentato anche dei video di cantanti maschi mezzi nudi che trattano solo di tematiche sessuali?O il problema si pone solo perché a cantare è una giovane donna? pic.twitter.com/F1oMulYHKY — The Web Coffee (@thewebcoffee) September 16, 2019

Il presentatore e scrittore non ha ancora replicato alla bufera scatenata questa mattina ma intanto sul web continuano a volare insulti.