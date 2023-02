Una gran voglia di vivere, Fabio Volo e Vittoria Puccini “Un film per affrontare i cambiamenti”

"Mi sembrava il film perfetto da girare, dopo tutto 'sto Covid!". Effettivamente, non possiamo non essere d'accordo con Michela Andreozzi. Guardando Una gran voglia di vivere, tratto dall'omonimo romanzo di Fabio Volo (edito da Mondadori), traspare tutta la voglia di aria e di libertà che hanno i protagonisti della storia. Una coppia, Anna e Marco (citazione a Lucio Dalla), che per ritrovare il proprio posto nel mondo e gli stimoli giusti, intraprendono un viaggio in Norvegia (l'ultimo?) insieme al loro figlio, Tommaso.

Protagonisti del film, in streaming su Prime Video, lo stesso Fabio Volo in coppia con Vittoria Puccini. E Marco, in Una gran voglia di vivere ripete una frase mantra dello scrittore, attore nonché speaker radiofonico, "La felicità è sopravvalutata". Ma è proprio così? Lo chiediamo ai protagonisti durante la nostra video intervista.

Una gran voglia di vivere: il trailer ufficiale del film tratto dal libro di Fabio Volo

Una gran voglia di vivere: intervista a Michela Andreozzi, Fabio Volo, Vittoria Puccini

"Non si smette mai di cercare la felicità", ci dice Vittoria Puccini, "Cosa significa? È qualcosa di soggettivo, e potrei non saperlo spiegare. L'importante però è cercarla, ecco". Secondo la regista, invece, la felicità "È un desiderio, e se la tua è ancora più importante. Nel film ci sono due zone comfort in cui manca qualcosa, e quindi raccontiamo un certo squilibrio. Se ci sono dei buchi non può esserci felicità". Allora Fabio Volo spiega cosa intende quando parla di felicità sopravvalutata, sia nel film che durante il suo Il Volo del Mattino in onda su Radio Deejay. "C'è un misunderstanding su questa frase! La felicità è alle base di tutto, ma noi ci mettiamo sopra un sacco di cose. Noi dovremmo togliere la falsità che affossa la felicità, più che inseguirla".

Maldetto tempo

L'altro elemento importante in Una gran voglia di vivere è il tempo, rivale per il personaggio di Vittoria Puccini, comfort zone per il personaggio di Fabio Volo. Ma il tempo, è un nemico o un alleato? "Per le donne è un nemico!", interviene Michela Andreozzi, "Questo discorso tempo e donne è importante, abbiamo questo maledetto orologio biologico". Opinione diversa per Vittoria Puccini, "Per me il tempo è un alleato, quando devo superare il dolore. Con il tempo si acquisisce consapevolezza, si padroneggia il distacco". Ma non c'è dubbio che "Uomini e donne hanno una relazione con il tempo diverso", come afferma Fabio Volo.

Road movies e romanzi cinematografici

Una gran voglia di vivere, come detto, è tratto da uno dei successi letterari di Fabio Volo, e quindi chiediamo allo scrittore se siano già pronti adattamenti dei suoi precedenti film. "Ora rispolvero tutto!", scherza Volo. "Una gran voglia di vivere è il mio penultimo romanzo, poi c'è Una Vita Nuova che diventerà un film e ora sto scrivendo un altro romanzo, quello nuovo. Quando scrivo tendenzialmente mi viene da buttar giù storie già cinematografiche".

L'ultima battuta, durante la chiacchierata, è sugli on-the-road cinematografici, essendo il viaggio una parte importante della storia. "Il mio preferito? Thelma & Louise!", ci dice Vittoria Puccini. Il preferito di Volo è "American Life, un film che mi è piaciuto tanto. Ma sono degli Anni Ottanta e dico anche Un biglietto in due". A concludere, Michela Andreozzi e un grande classico contemporanea: "Little Miss Sunshine!"