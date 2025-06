Ballando con le stelle, Milly Carlucci “accalappia” un big di Sanremo: ecco chi è il primo vip nel cast

La nuova stagione di Ballando con le Stelle si apre con un nome che fa già parlare: Milly Carlucci punta in alto scegliendo una star che ha lasciato il segno in un Festival di Sanremo molto rumoroso.

Milly Carlucci rompe il silenzio sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle e lo fa con un nome che non passerà inosservato. Dopo settimane di incontri e trattative top secret, il primo concorrente ufficiale è un artista reduce da un Festival di Sanremo particolarmente chiacchierato: Rosa Chemical.

Ad anticipare la notizia è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, confermando che le voci su Chiara Ferragni e Francesca Pascale erano infondate, mentre il debutto sulla pista è certo per lui: un personaggio divisivo, creativo e fuori dagli schemi.

Ballando con le Stelle 2025, è Rosa Chemical il primo vip della 20esima edizione

Rosa Chemical

La scelta di Milly Carlucci di puntare su un artista come Rosa Chemical, noto per la sua estetica provocatoria e per le esibizioni sopra le righe, non è casuale. Dopo aver catalizzato l'attenzione all'Ariston con una performance che fece il giro dei social (e che coinvolse anche Fedez in un bacio diventato virale), ora il cantante si cimenterà con il ballo.

L'abbiamo visto di recente su Nove, in un altro format televisivo, Like a Star, ma stavolta si gioca tutto nella prima serata di Rai 1, in uno dei programmi più longevi della rete ammiraglia.

Un ingresso che porta energia nel programma di Milly Carlucci

Con questa scelta la regina di Ballando con le Stelle mostra ancora una volta di saper mescolare eleganza e provocazione, pescando da mondi apparentemente lontani dal suo. Il cantante, che in passato ha fatto discutere anche per un controverso profilo su OnlyFans, è pronto a portare il suo stile irriverente anche nella danza. Un'operazione che promette di attrarre un pubblico più giovane, mantenendo viva l'attenzione sulla storica trasmissione.

Ipotesi e nomi in trattativa per Ballando con le Stelle

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Accanto al primo nome ufficiale, si rincorrono le voci sugli altri possibili concorrenti. Spuntano quelli dell'ex marciatore olimpico Alex Schwazer, della conduttrice Lorena Bianchetti e della showgirl Melissa Satta, che l'anno scorso sfiorò l'ingresso in gara. Ma il vero colpo di scena potrebbe essere Barbara D'Urso, in odore di ritorno in Rai: per lei Ballando sarebbe la passerella perfetta.

Un'edizione tra pop, sorprese e ritorni inaspettati

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si aprirà quindi con un nome destinato a far discutere. Il mix tra musica, costume e intrattenimento si preannuncia esplosivo: quali novità dobbiamo ancora aspettarci?