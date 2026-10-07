Ballando con le stelle, Fabio Canino punge Noemi Bocchi: "Ma che lavoro fa questa signora? "

Fabio Canino commenta il debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle e ironizza sulle sue parole dopo la presentazione, soffermandosi sul rapporto tra notorietà televisiva e vita privata.

Noemi Bocchi è una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Durante la sua prima apparizione nel programma, la compagna di Francesco Totti ha spiegato di voler prendere le distanze dall'immagine di compagna di, rivendicando una propria identità e una storia personale.

Fabio Canino commenta Noemi Bocchi la sua presentazione a Ballando con le stelle

Nel corso della sua presentazione a Ballando con le stelle, Noemi Bocchi ha raccontato il desiderio di non essere identificata esclusivamente attraverso la sua relazione con Francesco Totti. "Non sento più di essere nessuno, solo la compagna di. Non sento di essere quella ragazza che ha avuto una vita sua, i problemi suoi, le cose belle sue, i suoi figli, i suoi impegni. Niente. Solo la compagna di...", ha spiegato Noemi.

Parole che hanno immediatamente attirato l'attenzione, soprattutto perché la sua partecipazione al programma rappresenta anche la sua prima importante esperienza televisiva alla quale arriva proprio grazie al clamore mediatico suscitato dalla sua relazione.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2026

A portare la questione al centro dell'attenzione ci ha pensato Fabio Canino, ospite de La vita in diretta. L'ex giurato di Ballando con le stelle, pur senza rivolgersi direttamente a Noemi Bocchi, ha commentato con ironia la sua presentazione. "Ma che lavoro fa questa signora? Io non la conosco. È la sua prima esperienza televisiva?", ha detto Canino.

Poi la stoccata più diretta, riferita a chi arriva in televisione grazie a una relazione con un personaggio famoso e cerca immediatamente di prendere le distanze da quell'etichetta. "Mi fa strano che tutti quelli che arrivano in televisione perché sono fidanzate di, dopo 12 secondi vogliono disconoscere. Allora non andare! Fai passare un po' di tempo prima di farlo. No?", ha ironizzato lo scrittore.

Fabio Canino ha poi continuato a scherzare con gli altri ospiti, arrivando ad affibbiare a Noemi Bocchi un soprannome decisamente particolare: "la Camilla Parker Bowles di Roma", con un riferimento alla moglie di re Carlo III e alla relazione che il futuro sovrano ebbe con Camilla quando era ancora sposato con Lady Diana.