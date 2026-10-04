Ballando con le stelle 2026: la prima puntata soccombe alla melassa della giuria e ai sospiri di Noemi Bocchi

C'era grandissima attesa per il debutto di Ballando con le stelle 2026, viste tutte le novità messe in campo da Milly Carlucci, ma il lavoro da fare è ancora tanto e tutto in salita

Dopo 21 anni di onorato servizio pubblico, Ballando con le stelle si rifà finalmente il trucco. Complice il trasloco nel nuovo studio Pippo Baudo (uguale al precedente), ma soprattutto l'addio in giuria di Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci ha dovuto impegnarsi in un vero rebranding del suo show del cuore.

Processo che s'è fatto via via più impegnativo del previsto, perchè la tragica estate di Paolo Belli le ha sottratto il suo braccio destro fin da quella prima piroetta del 2005, costringendola a mettere in sala delle stelle Simone Di Pasquale, ballerino bravissimo, ma sull'inviato con le scarpe lucide c'è ancora molto da lavorare.

Con un cast mezzo moscio già prima della partenza - sabato 3 ottobre su Rai 1, e così fino al 19 dicembre -, senza potersi liberare di Alberto Matano, promosso anzi dal tesoretto alla giuria, la Carlucci e la produzione tutta avrebbero dovuto fare una cosa sola: ricoprire d'oro e lusinghe Selvaggia Lucarelli per convincerla a non cedere ai galeoni dorati di Mediaset.

Chi ha rubato a Barbara D'Urso la cazzimma e la paletta n° 5?

Non che l'arrivo della fu primadonna di Canale 5 potesse scontentare qualcuno, a patto, però, che sul contratto fosse messo nero su bianco che quella che tutti volevamo vedere in giuria era la "Carmelita" dei tempi d'oro, non la signora di poche parole che un anno fa volteggiava in pista tra le braccia di Pasquale La Rocca.

Barbara D'Urso per la prima volta giurata di Ballando con le stelle

E invece la D'Urso della famigerata "busta choc gold" risulta ancora non pervenuta, o forse solo abilmente nascosta come quella scritta sulla t-shirt che fa capolino sotto il vestito da sera rosa cipria.

Il punto è: perchè?

Impossibile credere all'ipotesi "ansia da prima volta" per una professionista navigata come lei. Un programma del genere potrebbe condurlo, altro che ballerina e giurata.

E forse il punto è proprio questo: da circa tre anni sentiamo parlare di una ancora mai vista prima serata Rai ipoteticamente affidata alla D'Urso. Saranno anche solo pettegolezzi, ma nel frattempo non è certo sfuggito a qualcuno che, allontanata senza spiegazioni plausibili da Piersilvio Berlusconi, "Carmelita" sia poi a tutti gli effetti approdata sulla prima rete del servizio pubblico. E proprio grazie, pare, all'insistenza di Milly Carlucci, che l'ha voluta, ormai per due anni consecutivi, nel suo longevo show.

Quindi, insomma, la domanda successiva viene un po' da sola: ma non è che Barbara D'Urso stia in realtà preparando, questa volta praticamente, il suo ritorno nei palinsesti, vestendosi già da perfetta signora della prima serata RAI?

Nulla può essere fantascienza al cospetto delle sue doti da camaleonte. Speriamo solo che in una di queste mutazioni diventi anche la giurata di cui Ballando, ora più che mai, ha un bisogno disperato.

(Che non è per forza la Lucarelli, ma almeno una altrettanto antipatica e sincera).

Gli artigli di Simona Ventura

Barbara D'Urso e Simona Ventura

Giurati, conduttori, tribuni o concorrenti: il mestiere si può imparare, il talento nel farlo è un'altra cosa. Se all'edizione n° 21 tocca ancora sorbirsi la "romantica" Rossella Erra, e tocca pure aggiungere il carico di melassa della coppia Fialdini-Matano, la sola fortuna che possa capitare a uno spettatore un po' cinico, per caso capitato su Rai 1, si chiama Simona Ventura.

Un'altra che, nonostante abbia fallito l'esame a Mediaset (dove forse il suo unico errore è stato accettare: proporre un Grande Fratello NIP nel 2025 è masochismo), uno show come Ballando potrebbe condurlo.

Parla - purtroppo - solo quando interpellata, dal suo scranno da pasionaria, ma sono i soli interventi in grado di risvegliare l'udito e l'interesse (pure perchè, se si comincia a ballare dopo le 22:00, diventa per forza un programma per gufi e pipistrelli).

Giusta quando premia con i suoi 16 punti Eugenio Finardi, ovvero l'unico in serata che non si sia lamentato di qualcosa, di sublime cattiveria quando stuzzica sua maestà "Carmelita" sulla gelosia verso Ornella Muti.

In quella casetta di marzapane, cioccolato e zucchero fuso che è Ballando, grazie al cielo sembra che qualcuno si sia ricordato di portare anche una "strega".

Tra Noemi Bocchi e Aurora Ramazzotti è il viale del lamento

La prima piagnucola perchè da quando sta con Francesco Totti si sente insicura, sente di essersi persa per strada, ma soprattutto viene additata ormai solo come la "compagna di".

La seconda ha fatto ormai della lamentatio una cifra stilistica: ma voi sapete quanto è difficile essere figlia di due persone famose?

Fossero almeno due celebri per infauste ragioni, allora sì che potremmo capire. Ma qui parliamo di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, signora mia! Aurora ci faccia il piacere, lasci finalmente le lamentele sulle ingiustizie della vita a chi ne ha davvero diritto.

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2026

Sulla signora Bocchi c'è ancora meno da dire, perchè hanno detto tutto lei e Zazzaroni chiamando in causa Francesco Totti 60 volte al minuto. Può lamentare quel che vuole, e ci scuserà per la scarsa sensibilità, ma il solo motivo per cui, al di fuori della sua cerchia, altri ne conoscono il nome è proprio "Er pupone". Che è esattamente la sola ragione per cui le è stato addirittura concesso uno spazio televisivo di cui, scommetto, nessuno di quelli che pagano il canone sentiva la necessità.