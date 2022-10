Ezra Miller: nuovi passi in avanti nel processo legato alle accuse di furto in Vermont

Deadline, parlando dell'attuale situazione legale in cui si trova Ezra Miller, ha rivelato che nel corso della mattina del 17 ottobre, l'attore si è dichiarato non colpevole riguardo all'accusa di furto con scasso nel Vermont, giustificando comunque il tutto fugacemente. Comparso da remoto, sotto autorizzazione, all'inizio della sessione nella divisione penale della Corte Superiore dello Stato di Green Mountain, secondo il sito, è stato indicato all'attore, fra le altre cose, di stare lontano nei prossimi giorni dalla casa del vicino, Isaac Winokur, dove sembra si sia introdotto all'inizio dell'anno, aggiungendo di eliminare ogni rapporto anche con un altro residente nel Vermont, Aiden Early.

Se dall'accusa del furto di tre bottiglie di liquore - gin, vodka e rum - dalla dispensa di Winokur, Ezra Miller dovesse risultare colpevole, l'attore rischierebbe un massimo di 26 anni dietro le sbarre e oltre $ 2.000 di multa.

La situazione del giovane protagonista di The Flash rimane al momento resta sospesa, in attesa della sua nuova apparizione in tribunale, anche se lui ha provato a giustificare l'accusa suddetta riportando di complessi problemi di salute mentale dell'epoca, come a giustificare le ragioni dell'ingresso nella casa del vicino. Per adesso sappiamo solamente che il giudice della Corte superiore Kerry A. McDonald-Cady gli ha ordinato di non avere alcun contatto con Isaac Winokur o Aiden Early, né per telefono, di persona, e-mail, SMS, post sui social media. L'avvocato di Ezra Miller, Lisa Skelkrot, ha accettato queste condizioni.

Certamente la situazione personale di Ezra Miller sta impattando sui piani futuri della Warner Bros Discovery, gestita da David Zaslav, il quale vorrà probabilmente raccogliere i frutti dei suoi progetti legati alla DC, cui The Flash non può essere escluso in nessun caso.