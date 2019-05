Ezra Miller al MET Gala 2019: tutti gli occhi su di lui

Ezra Miller è sempre una delle nostre star preferite sui red carpet, ma per il MET Gala 2019 il Credence Barebone di Animali Fantastici si è davvero superato, indossando dapprima un mantello e una maschera raffigurante la propria faccia, rivelando poi il suo "vero" volto in un tripudio di finti occhi.

Sembra uscito direttamene da un'opera di Salvador Dalì, Ezra Miller, che, al contrario di tante altre star che hanno preferito outfit più sobri (è Kanye West o un addetto alla security?), ha preso davvero alla lettera l'invito che Anna Wintour gli ha spedito, con le indicazioni rispetto al tema dell'anno. Il MET Gala 2019 infatti inaugura la mostra "Camp: Notes of Fashion" al Metropolitan Museum di New York, dedicata a Susan Sontag e al suo saggio Notes of Camp, in cui si definisce il complesso concetto di Camp in questi termini: "L'essenza del camp, infatti, consiste nell'amore per ciò che è innaturale: l'amore per l'artificiale e per l'esagerato". Non vi sembra che Ezra abbia centrato in pieno il bersaglio?

Due outfit in effetti, il primo con cappa adornata di perline e maschera a propria immagine e somiglianza. E se questo vi è sembrato inquietante, che dire allora di quello che celava? Un abito maschile gessato completato da bustier di swarovski e strascico, con tanto di parrucca femminile e finti occhi applicati sul viso, per un gioco di illusioni che l'ha reso quasi irriconoscibile.

Non che Ezra Miller non abbia abituato il suo pubblico a look strani ed esagerati quando si parla di red carpet: alla première parigina di Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald era arrivato stipato in un lungo abito nero di tessuto plastico imbottito firmato Moncler realizzato da Pierpaolo Piccioli. Niente in confronto al total look da uccello del paradiso (o da civetta Edvige) firmato Givenchy, completato dall'incantesimo Avada Kedavra tatuato sulle mani.