Ezra Miller: il suo futuro nel DC Universe sarà deciso dopo che l'attore si sarà curato

Il futuro di Ezra Miller nel Dc Universe non è stato ancora determinato. I DC Studios hanno spiegato che prenderanno le loro decisioni solo dopo che la star di The Flash avrà terminato il suo recupero.

Secondo Variety, il co-CEO della DC Peter Safran ha dichiarato che ci potrebbe essere posto per Ezra Miller nel futuro del DCU dopo l'uscita di The Flash a giugno. Tuttavia, ogni decisione verrà presa dopo il recupero completo dell'attore, in cura per problemi di salute mentale. Safran ha dichiarato: "Ezra è completamente impegnato nella guarigione e sosteniamo pienamente il viaggio che sta facendo in questo momento. Quando sarà il momento giusto, quando si sentirà pronto per la discussione, i metteremo tutti insieme a un tavolo per capire quale sia il miglior percorso da seguire. Ma in questo momento, è completamente concentrato sulla sua guarigione. E date le nostre conversazioni con lui negli ultimi due mesi, sembra che stia facendo enormi progressi".

Negli ultimi due anni Ezra Miller ha affrontato una serie di problemi legali dovuti a suoi comportamenti violenti e a infrazioni di vario tipo. Di recente l'attore ha patteggiato dichiarandosi colpevole di furto in Vermont dopo che si era introdotto in casa di un conoscente sottraendogli alcune bottiglie di vino.

Ezra Miller ha accennato alle cure a cui si sta sottoponendo quando si è scusato pubblicamente del suo comportamento fino a quel momento. L'attore ha detto che stava cercando un aiuto professionale per "complessi problemi di salute mentale" ed era pienamente "impegnato a fare il lavoro necessario per tornare a una fase sana, sicura e produttiva".

Vedremo Ezra Miller in azione nei panni di Barry Allen con l'uscita di the Flash, in arrivo nei cinema italiani nel giugno 2023.