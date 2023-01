Ezra Miller condannato per il furto in Vermont: pagherà una multa e resterà in libertà vigilata

Nel caso di furto con scasso che ha visto il coinvolgimento di Ezra Miller, la star di The Flash, è finalmente giunto il verdetto del tribunale. In base a quanto recentemente riportato da TheWrap (tramite Deadline) sembra che l'accusa si sia trasformata in un patteggiamento non troppo grave per il noto attore.

Ezra Miller dovrà pagare una multa di 500 dollari e sarà sottoposto a libertà vigilata amministrativa per un anno, secondo il sito, confermando un accordo che era stato valutato, probabilmente, da tempo.

Rappresentato dall'avvocato Lisa B. Shelkrot - dello studio legale Langrock, Sperry & Wool - Miller è comparso venerdì davanti al giudice della Corte Superiore Kerry A. McDonald-Cady a Bennington con l'obiettivo di accettare i termini di questa condanna. "Ezra Miller si è dichiarato colpevole questa mattina per un reato illegale di violazione di domicilio presso la Corte Superiore del Vermont e ha accettato le condizioni imposte dalla corte", ha dichiarato l'avvocato a TheWrap.

Ezra dovrà, per ordine del giudice, continuare a non fare uso di sostanze stupefacenti, seguire un percorso che lo aiuti con la sua salute mentale, e mantenere la distanza e non mettersi in nessun contatto con il signor Isaac Winokur, il vicino proprietario della casa in cui si era introdotto illegalmente. L'attore non potrà inoltre bere alcolici e verrà sottoposto regolarmente a dei test per verificare che stia rispettando le condizioni decise dalla corte.