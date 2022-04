Ezra Miller: dopo l'arresto Warner Bros ha indetto una riunione di emergenza per decidere il futuro della star

Warner Bros e DC si sarebbero riunite all'indomani dell'arresto di Ezra Miller alle Hawaii per aggressione e molestie, valutando di mettere in pausa tutti i futuri progetti che coinvolgono l'attore.

Rolling Stone ha riferito che il 30 marzo, i dirigenti di Warner Bros. e DC avrebbero tenuto una riunione di emergenza per discutere del futuro di Ezra Miller dopo il recente arresto della star di The Flash per condotta disordinata e molestie. Secondo una fonte anonima, l'idea dei dirigenti sarebbe quella di mettere in pausa qualsiasi progetto futuro che coinvolge Miller, comprese le possibili apparizioni nel DC Extended Universe.

The Flash: Ezra Miller in un'immagine del film

Poche settimane fa Ezra Miller è stato arrestato alle Hawaii dopo aver aggredito i clienti di un bar karaoke di Honolulu. Inoltre, sarebbe stato accusato da una coppia conosciuta sul luogo di essersi introdotto nella loro abitazione e di averli derubati. Questa non è la prima volta che Miller fa parlare di sé per alterazioni pubbliche e atti di violenza, culminati nell'arresto alle Hawaii.

Warner Bros. ha un anno di tempo prima di dover prendere decisioni difficili su un potenziale sequel di The Flash. Lo studio ha anche evitato di prendere decisioni chiave prima che Discovery prendesse il controllo di WarnerMedia in una mega fusione da 43 miliardi di dollari. Il capo di WarnerMedia Ann Sarnoff ha annunciato martedì che lascerà l'azienda poiché AT&T trasferirà la sua divisione di intrattenimento a Discovery. Il mese scorso, la Warner Bros. ha spostato l'uscita di The Flash dal 4 novembre 2022 al 23 giugno 2023.

Un insider avrebbe rivelato i frequenti crolli avuti da Ezra Miller durante la produzione di The Flash. Mentre l'insider sottolinea che non ci sono state urla o esplosioni violente, descrive l'attore come "perso". "Ezra aveva un pensiero nella sua testa e confessava 'Non so cosa sto facendo'", ha detto l'insider a Rolling Stone.

Secondo il rapporto della polizia del 28 marzo, Ezra Miller si è agitato dopo che i clienti di un bar delle Hawaii hanno iniziato a cantare al karaoke. Miller ha gridato oscenità e ha afferrato il microfono di una donna mentre cantava per poi lanciarsi contro un uomo che giocava a freccette. La star del cinema 29enne è stata arrestata e accusata di entrambi i capi di imputazione ed è stata rilasciata su cauzione di $500. L'incidente è avvenuto al Margarita Village di Hilo, nelle Hawaii, il giorno prima che i membri del cast di Animali Fantastici - I segreti di Silente celebrassero la prima mondiale del film a Londra.

Ancor più preoccupante l'ordine restrittivo nei confronti dell'attore presentato da una coppia locale il 29 marzo. La coppia ha affermato che dopo l'arresto di Miller, l'attore ha fatto irruzione nella loro camera da letto e li ha minacciati dicendo all'uomo "Ti seppellirò e con te la tua moglie troia", secondo il rapporto. Secondo l'accusa, Miller ha rubato il passaporto della donna e il portafoglio dell'uomo, che conteneva una tessera di previdenza sociale, una patente di guida e carte bancarie. Un giudice ha concesso un TRO il giorno successivo. Il giudice dovrebbe decidere se prorogare o meno l'ordinanza restrittiva entro la fine del mese.

Ezra Miller avrebbe avuto frequenti "crisi" durante le riprese di The Flash

Gli incidenti alle Hawaii sono gli ultimi di una serie di eventi preoccupanti che coinvolgono Ezra Miller. Nell'aprile 2020, il filmato dell'attore che avrebbe afferrato per il collo una donna in un bar islandese è circolato sui social media. La star di Justice League è stata espulsa dal bar Prikið Kaffihús, ma non sono stati effettuati arresti. Miller non ha mai commentato l'incidente. Fonti dicono che il filmato islandese aveva già messo in allarme Warner Bros.

A gennaio, Ezra Miller ha pubblicato un video, poi cancellato, su Instagram in cui minacciava una cellula del Ku Klux Klan nella Carolina del Nord. L'attore si rivolgeva ai membri invitandoli aa uccidersi con le proprie pistole, altrimenti "lo faremo noi per voi se è quello che volete".