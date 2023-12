Eyes Wide Shut: Stanley Kubrick voleva Steve Martin nel ruolo del marito

Sebbene le loro strade non si siano mai incrociate sullo schermo, Stanley Kubrick e Steve Martin avrebbero potuto lavorare insieme in quanto il regista aveva adocchiato l'attore comico per il ruolo da protagonista in Eyes Wide Shut.

Tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, Martin ricevette la sinossi di una nuova storia di Kubrick che sarebbe poi diventata Eyes wide shut, un thriller erotico fuori dagli schemi che racconta l'odissea perversa e da incubo di un medico di Manhattan in una setta clandestina di festini a sfondo sessuale.

Dopo aver ricevuto una telefonata dal regista, Martin fu invitato a casa sua in Inghilterra, dove all'epoca si esibiva come cabarettista. Accettando la sua ospitalità, l'attore-comico cenò e giocò a scacchi con Kubrick. L'incontro Martin-Kubrick prese una piega bizzarra nella sala da biliardo del regista. Come raccontato nel libro di Nick de Semlyen, Wild and Crazy Guys, Martin sentì un odore orribile. Scoprì che uno dei cani di Kubrick aveva defecato nel corridoio vicino. In perfetto stile Kubrick, imperscrutabile, non ha mai riconosciuto il cattivo odore.

Eyes Wide Shut, con protagonista la coppia Tom Cruise e Nicole Kidman, sarebbe uscito postumo nel 1999. Le riprese racchiudono tutta la mistica di Stanley Kubrick che ha ipnotizzato la comunità cinematografica per decenni. La leggenda narra che la produzione del film, durata circa 400 giorni, sia stata la causa della rottura tra Cruise e la Kidman.

Mesi prima dell'uscita del film, nel luglio 1999, Kubrick morì di infarto pochi giorni dopo aver proiettato il montaggio finale di Eyes Wide Shut alla sua famiglia e alle sue star. Contribuendo alla natura inquietante della sua morte e della produzione piena di leggende, ci si è chiesti a lungo se il film che il pubblico ha visto fosse davvero la visione completa di Kubrick.