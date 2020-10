Eyes Wide Shut, Nicole Kidman sulle scene di nudo: "Io e Kubrick facemmo un accordo"

Nicole Kidman ha parlato dell'accordo stretto con Stanley Kubrick per affrontare in sicurezza le scene di nudo in Eyes Wide Shut.

Eyes Wide Shut ha visto impegnata l'attrice Nicole Kidman in alcune scene di nudo e la star, a distanza di 20 anni dall'uscita nelle sale del film di Stanley Kubrick, ha svelato che aveva un accordo con il regista.

La star australiana ha infatti potuto vivere serenamente la situazione dopo aver avuto l'assicurazione di avere la possibilità di approvare ogni scena.

Nicole Kidman, tra le pagine del The New York Times Magazine ha spiegato: "Quando sono andata a lavorare con Stanley Kubrick ha detto 'Richiederò delle scene di nudo integrale' e io ho risposto 'Ah, non lo so'. Quindi abbiamo raggiunto un accordo grandioso, scritto nel contratto". La star di Eyes wide shut ha aggiunto: "Mi avrebbe mostrato le scene di nudo prima di inserirle nel film. Allora potevo sentirmi completamente al sicuro"

L'attrice ha proseguito: "Non ho detto di no a niente. Avevo voluto essere certa che non sarei stata semplicemente lì in piedi nuda con tutti che ridevano di me. Ero protetta, quindi ho potuto esplorare un matrimonio complicato e il modo in cui il personaggio di Tom sta avendo quelle immagini gelose".

A proposito di Eyes Wide Shut Nicole Kidman ha parlato del suo matrimonio con Tom Cruise e al magazine ha raccontato: "Non avrei mai pensato a non voler raccontare la storia in modo giusto. Far dire 'Non appena sei d'accordo, grandioso, è a posto' è una situazione fantastica in cui trovarsi come donna... Il modo in cui abbiamo trovato un accordo contrattuale con un regista mi ha permesso di girare le scene di nudo e di sesso perché mi sentivo al sicuro. La sessualità è lì e non la affrontiamo. Sono felice di affrontarla, ma deve esserci una situazione in cui pensi che non verrai sfruttata. Allora posso compiere il percorso con te. Amo il rapporto tra un regista e un attore. Quando è puro, è squisito".