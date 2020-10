Nicole Kidman e Tom Cruise hanno formato una delle coppie preferite di Hollywood per anni e, recentemente, l'attrice si è aperta sul loro rapporto durante le riprese di Eyes Wide Shut, film di Stanley Kubrick del 1999, periodo in cui i due erano ancora sposati felicemente.

Eyes Wide Shut: Tom Cruise e NIcole Kidman

Nonostante la loro controversa separazione, i momenti felici tra Nicole Kidman e Tom Cruise sono ancora nella mente dell'attrice che, in un'intervista al New York Times, ha ricordato come erano gli anni in cui condividevano i set dei film, in particolare quello di Eyes wide shut:

"Eravamo felicemente sposati quando abbiamo girato il film. Andavamo a correre in go-kart dopo aver lavorato. Affittavamo un posto e andavamo a correre fino alle 3 del mattino. Non so cos'altro dire. Forse non ho la capacità di guardare indietro e analizzare tutto. O non sono disposta a farlo"

Nicole Kidman e Tom Cruise si sono conosciuti nel novembre del 1989, sul set di Giorni di tuono e, dopo un breve fidanzamento, si sposarono nel 1990 innamorati pazzi. I due sono stati insieme per circa dieci anni, facendo impazzire i fan e condividendo numerosi set cinematografici. Si sono poi separati nel 2001, una rottura che creò scalpore per molto tempo, ma sia Nicole Kidman che Tom Cruise si sono concentrati sulla loro carriera e sul mantenimento della privacy dei loro figli adottivi, Connor e Isabella.

A proposito di Eyes wide shut, l'attrice ha poi continuato parlando di quanto è stato importante per la loro carriera lavorare con un genio come Stanley Kubrick:

"Ci è piaciuto molto lavorare con lui. Abbiamo girato per due anni. Abbiamo avuto due figli e abbiamo vissuto in una roulotte la maggior parte del tempo, mangiando spaghetti, perché a Stanley piaceva mangiare con noi ogni tanto. Abbiamo lavorato con uno dei più grandi registi, abbiamo imparato a conoscere le nostre vite e ci siamo divertiti molto sul set".