Exodus - Dei e re: Christian Bale ha rischiato di non fare il film perché sovrappeso

Christian Bale ha rischiato di non girare Exodus - Dei e re perché fu inizialmente considerato sovrappeso da alcuni membri della produzione. L'attore britannico, tuttavia, essendo uno dei migliori trasformisti di tutti i tempi, è stato in grado di perdere peso e raggiungere il fisico richiesto prima dell'inizio delle riprese.

Exodus - Dei e Re: Christian Bale è Mosè in una scena del film biblico

C'è stato un momento durante la pre-produzione della pellicola in cui Bale ha quasi perso il ruolo: l'attore stava tentando di tornare in forma dopo aver interpretato il protagonista sovrappeso di American Hustle, parte che gli era valsa la sua prima nomination all'Oscar come miglior attore protagonista.

Al momento dell'inizio delle riprese del film di Ridley Scott, Bale fu giudicato sovrappeso e la produzione iniziò ad accarezzare l'idea di sostituirlo; tuttavia la star tenne fede alla sua fama di trasformista e fu in grado di rispettare i tempi, mettendosi in forma in poche settimane.

Exodus - Dei e Re: Christian Bale con Ridley Scott sul set

Scott Mendelson di Forbes ha elogiato Bale pur criticando il film, secondo lui la pellicola di Scott è troppo "oscura", manca di umorismo e riesce ad offrire poco spazio agli attori per esplorare diverse sfumature dei personaggi impedendo loro di dare libero sfogo alla loro interpretazione artistica.

Christian Bale e Joel Edgerton in una scena di Exodus - Dei e Re

Il critico ha dichiarato: "La pellicola è terribile, nonostante l'ottima interpretazione di Bale, è un melodramma scritto male che prende quella che dovrebbe essere una storia appassionata ed emotivamente straziante e la prosciuga di tutta la vita e di ogni interesse drammatico."

Exodus - Dei e Re è stato accolto da recensioni generalmente negative, sia da parte del pubblico che della critica. Rotten Tomatoes riporta che solo il 30% delle 202 recensioni ha dato un giudizio positivo, con un voto medio di 4,96 su 10.