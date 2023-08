Ex On The Beach Italia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi condurranno il reality di MTV

La nuova stagione di Ex on the Beach sarà condotta dalla coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Ex on the Beach volta pagina e cambia conduttori. La nuova stagione del reality di MTV sarà condotta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Secondo la notizia diffusa da Tv Blog, gli ex gieffini, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 5, sostituiranno Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, un'altra coppia nata tra le mura della casa più spiata d'Italia.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Ex on the Beach

Ex on the Beach è arrivato in Italia nel 2018, a condurlo fu chiamata Elettra Lamborghini, il programma scelse come location Pattaya in Thailandia. La seconda edizione fu condotta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Era il 2020, la coppia si era conosciuta nel 2017 durante il Grande Fratello Vip 2. La sorella di Belen ed il figlio del campione di ciclismo Francesco hanno condotto tre edizioni dello show, una in Thailandia, una in Spagna e l'ultima in Colombia.

Pierpaolo Pretelli, dopo il Grande Fratello Vip, ha partecipato a Tale e Quale Show e a Domenica In. Quando la sua striscia all'interno del programma di Mara Venier fu tagliata, ci furono delle polemiche con la conduttrice, dopo che l'ex velino, ospite di Verissimo disse "Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest'aria fresca", poi, riferendosi alla sua partecipazione a Domenica in e a l'età media del cast affermò: "invece lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un poco".

Giulia Salemi è stata la voce del web nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Quest'anno sarà sostituita da Rebecca Staffelli, nell'ambito della ristrutturazione del reality voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Grande Fratello Vip 8: opinionista unica per combattere il trash, ecco chi sarà

Come funziona Ex on The Beach

Ex on the Beach è un reality show televisivo che è stato trasmesso per la prima volta nel Regno Unito su MTV nel 2014. Il programma ha rapidamente guadagnato popolarità ed è stato successivamente adattato e prodotto in vari altri paesi, incluso gli Stati Uniti.

Il concetto dello show ruota attorno a un gruppo di uomini e donne single che vengono portati in una splendida località balneare per godersi un'estate di divertimento, romanticismo ed emozioni. Tuttavia, c'è un colpo di scena: senza che loro lo sappiano, i loro ex partner (ex fidanzati o ex fidanzate) compaiono inaspettatamente durante la stagione.

Man mano che lo show avanza, si sviluppa la trama con vecchi sentimenti, problemi irrisolti e conflitti del passato che riaffiorano con l'arrivo di ogni ex partner. Questa dinamica porta spesso a confronti emotivi, intrighi romantici e alleanze impreviste tra i partecipanti. L'obiettivo principale per alcuni concorrenti è riconciliarsi con i loro ex, mentre altri potrebbero cercare nuove connessioni o semplicemente cercare di affrontare la complessa rete di emozioni che sorgono nell'ambiente unico dello show.

Lo show segue tipicamente un formato in cui nuovi concorrenti e ex partner arrivano in ogni episodio, scuotendo ulteriormente la dinamica tra il gruppo originale di partecipanti. Con ogni nuovo arrivo, la tensione e il dramma aumentano, e i partecipanti si trovano di fronte a nuove sfide e sorprese.