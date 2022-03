Mara Venier, la frecciata a Pierpaolo Pretelli: “Qui bisogna svecchiare, ha detto qualcuno”

Ieri, nella puntata del 27 marzo di Domenica In, Mara Venier ha risposto alla provocazione di Pierpaolo Pretelli che a Verissimo aveva parlato di svecchiamento del programma. La conduttrice gli aveva già replicato su social definendolo 'poerello'.

Per capire la reazione di Mara Venier bisogna risalire alla puntata del 14 marzo di Verissimo, dove tra gli ospiti c'era Pierpaolo Pretelli. Ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 e Velino di Striscia la notizia, Pierpaolo ha lavorato in questa stagione alla Rai nel programma Tale e Quale show ed è stato ospite fisso di Mara Venier a Domenica In. Il suo angolo nel programma domenicale, sarebbe poi stato cancellato, secondo Dagospia, in conseguenza dei bassi ascolti del suo segmento. Pretelli, intervistato da Silvia Toffanin aveva detto, riferendosi a Domenica in "lì ho fatto un'azione da botulino, ho ringiovanito un poco".

Dopo averlo definito "poerello" su Instagram, Zia Mara sembrava aver perdonato il suo ex pupillo, sul social aveva scritto "Ok tranquilli. Pierpaolo, tutto chiaro... ci vediamo presto". Nonostante questo, alla Venier quella frase detta a Silvia Toffanin non è andata giù e ieri, durante l'intervista a Stefano De Martino, si è tolta un sassolino dalla scarpa. La conduttrice, rivolgendosi al giudice di Amici, gli ha fatto notare che la scenografia del programma è cambiata, e al posto delle poltrone sono state messe delle sedie.

"Abbiamo tolto le poltrone perché fa più giovane. Qui bisogna svecchiare, ha detto qualcuno", poi ha rimarcato ancora ridendo "qualcuno ha detto che bisogna svecchiare". Stefano ha prontamente risposto "Non c'è bisogno di svecchiare, non ne sentiamo l'esigenza". E Mara ha chiuso dicendo "Mi viene da ridere".

Pierpaolo Pretelli, dopo l'intervista, aveva provato a scusarsi, scrivendo sui social "Era una battuta scherzosa, non c'era intenzione di offendere nessuno. Se fosse una battuta venuta male mi scuso" e ancora "Sarò sempre grato a Carlo e a Mara".