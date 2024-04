Everywhere I Go - Coincidenze d'amore anticipazioni 10 aprile: il piano di Alara per conquistare Demir

Ecco le anticipazioni di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, che tornerà in streaming su Mediaset Infinity con una nuova puntata venerdì 5 aprile 2024.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore torna su Mediaset Infinity domani, mercoledì 10 aprile, con un nuovo episodio. La dizi turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat, trasmessa originariamente da Fox TV nel 2019, è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Her Yerde Sen (questo il titolo originale) sta facendo compagnia al pubblico italiano dal 1° marzo con i suoi 75 episodi.

Everywhere I Go: riassunto del 9 aprile

Demir si prepara a partire per il suo viaggio a Parigi insieme ad Alara. La notte prima della partenza, Selin è molto triste e si abbandona a degli incubi angoscianti, perché è consapevole del fatto che la mattina seguente si risveglierà da sola in quella casa. Alla solitudine si aggiunge poi la gelosia, perchè Selin teme che possa succedere qualcosa tra Alara e il suo capo.

Anticipazioni del 10 aprile: il piano di Alara per avvicinarsi a Demir

Il viaggio a Parigi dura meno del previsto, Alara infatti vuole passare più tempo possibile con Demir, che ha già fatto ritorno a casa, dove ha trovato una sorpresa nel suo letto. La Giritili ha anche elaborato un piano per passare ancora più tempo con il giovane capo della Artemim: un weekend fuori città a cui sono invitati tutti i dipendenti di Demir, Selin compresa, e chiunque loro desiderino portare. I suoi propositi però, come vedremo, dovranno fare i conti diversi scherzi della sorte.

Tutte le puntate di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore fin qui pubblicate sono disponibili per la visione in ogni momento su Mediaset Infinity nella pagina dedicata alla dizi.