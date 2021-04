Hugh Laurie adatterà un romanzo di Agatha Christie per la TV

Hugh Laurie torna in tv, ma questa volta dietro la telecamera: l'attore di Dr. House adatterà Perché non l'hanno chiesto a Evans?, romanzo giallo pubblicato da Agatha Christie negli anni '30.

Laurie, grande fan dell'opera fin da giovane età, sarà sceneggiatore, regista e produttore di una miniserie in tre parti che porterà sullo schermo l'appassionante mistero.

Non è ancora chiaro se aggiungerà anche il ruolo di attore alla lista, ma stando a quanto riportato da Deadline, la speranza è quella di vederlo anche in questa veste, in un qualche modo.

Un'immagine che ritrae Agatha Christie

Pubblicato per la prima volta nel 1934, il romanzo Perché non l'hanno chiesto a Evans? segue la storia di Bobby Jones, figlio del parroco di Marchbolt, e Lady Frances Derwent, figlia di Lord Marchington. Un giorno i due amici incappano in un un uomo morente cercando di recuperare una pallina da golf, dando il via a un'indagine privata per risolvere il mistero che gli si è parato davanti: l'uomo, infatti, nella propria tasca conserva una foto di una bellissima giovane donna, e l'unica cosa che riesce a dire prima di esalare il suo ultimo respiro è proprio ciò che dà il titolo al libro... "Perché non l'hanno chiesto a Evans?".

"Ho ancora i brividi dalla prima volta che afferrai la bellezza del mistero essenziale [di questa opera]" ha affermato Laurie "Da allora, mi sono innamorato sempre più di questi personaggi, e mi sento immensamente onorato di poter raccontare questa storia in un nuovo formato. Indosserò la cravatta ogni giorno sul set, e darò tutto me stesso".

Perché non l'hanno chiesto a Evans? debutterà in tv nel 2022.