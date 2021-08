Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon A Time: su Prime Video da oggi l'ultimo film della saga cinematografica

È disponibile da oggi, 13 agosto, su Prime Video il film Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time, quarto e ultimo capitolo della nuova edizione cinematografica di Evangelion, la Rebuild of Evangelion.

Locandina di Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time

Arrivato nelle sale giapponesi lo scorso 8 marzo, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time (qui la nostra recensione del film) si è rivelato un enorme successo commerciale, con i suoi oltre 10 miliardi di yen incassati, ed è stato non solo il film più visto nelle sale del Paese del Sol Levante nel 2021, ma anche il più "ricco" tra quelli scritti e diretti da Hideaki Anno, il genio dietro al successo dell'intera saga di Evangelion.

In questo venerdì 13 agosto 2021 la piattaforma streaming di Amazon ha portato finalmente il capitolo finale della Rebuild of Evangelion, nella sua versione più recente, davanti alla più vasta platea internazionale.

Annunciato già nel 2006 insieme a tutti gli altri capitoli della tetralogia, Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time sarebbe dovuto arrivare nelle sale, in una versione di 45 minuti, già nel 2012, salvo poi essere posticipato prima di 3 anni, poi a tempo indeterminato per via dei problemi personali del regista. Nel 2017 terminate le fatiche sul set di Shin Godzilla, è stato lo stesso Anno a confermare di essere al lavoro sull'ultimo film di Evangelion.

La sfortuna e l'imprevedibilità hanno continuato però a essere fedeli compagne di Evangelion: 3.0+1.0, verso cui nel frattempo cresceva a dismisura la curiosità dell'enorme fanbase: con un'uscita già annunciata per il 27 giugno 2020, lo studio Khara ha dovuto rivedere i suoi piani per colpa della pandemia, che ha costretto anche al secondo rinvio a gennaio 2021.

Misato, Shinji e gli altri hanno dovuto attendere ancora altri mesi prima di poter essere acclamati in tutto il mondo per la loro ultima avventura.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time: una scena dell'anime

Disponibile da oggi per tutti gli abbonati a Prime Video nella versione doppiata e sottotitolata in italiano (in totale le lingue in cui è doppiato sono 11, quelle in cui è sottotitolato sono 28), Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ci riporta al momento in cui Misato e il suo gruppo anti-Nerv Wille arrivano a Parigi, una città ormai rossa per effetto del Core. L'equipaggio dell'ammiraglia Wunder atterra su una torre di contenimento. Hanno solo 720 secondi per ripristinare la città. Quando appare un'orda di Nerv Eva, l'Unità Eva 8 potenziata di Mari deve intercettarla. Nel frattempo, Shinji e Asuka vagano per il Giappone.

Diretto da Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama e Mahiro Maeda e dallo stesso Hideaki Anno, anche in veste di sceneggiatore, il film - prodotto dallo studio Khara e con una minore partecipazione dallo storico studio Gainax -, nella versione originale, ha riportato "in scena" tutti i doppiatori originali, tra cui Megumi Ogata, Megumi Hayashibara, Yûko Miyamura. Proprio a partire da oggi, Prime Video ha reso disponibili, in tutti i 240 Paesi in cui è presente, anche i tre film precedenti della Rebuild of Evangelion: Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 - You Can (Not) Advance ed Evangelion 3.0 You Can (Not) Redo.