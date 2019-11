Evangeline Lilly rasata a zero: l'incredibile trasformazione su Instagram!

Evangeline Lilly ha detto addio alla sua folta chioma scura rasandosi a zero i capelli e condividendo il processo su Instagram.

La star di Ant-Man e Lost Evangeline Lilly ha sacrificato la sua fluente chioma castana rasandosi a zero e ha pubblicato su Instagram tutte le fasi della trasformazione fisica.

Evangeline Lilly ha dato una svolta radicale al suo look radendosi a zero i capelli e ha pubblica su Instagram un video che mostra i vari passaggi dell'operazione accompagnato dall'hashtag "#homecut". Nel corso del taglio, l'attrice ha chiesto ai fan se fermarsi o proseguire col cambio di look.

Al momento non è chiaro se la scelta di Evangeline Lilly sia dovuta a esigenze di copione o se sia solo un desiderio personale, ma l'attrice ha seguito le orme di altre colleghe quali Kate Hudson, Kathy Griffin, Cara Delevingne e Kristen Stewart, che hanno optato per un look androgino sacrificando i propri capelli.

I fan della Lilly si sono divisi di fronte alla scelta della loro beniamina. Alcuni hanno pianto la perdita dei suoi lunghi capelli, mentre altri hanno apprezzato il nuovo coraggioso look. "Sembri così bella! Sono senza parole" scrive un fan, mengtre un altro commenta: "La bellezza non è solo nei capelli. La bellezza è nel sorriso, negli occhi, e soprattutto nel comportamento".

Ant-Man 3, Michael Douglas conferma il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe