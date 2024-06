Evangeline Lilly dice addio alla recitazione: "Sono felice e soddisfatta"

Evangeline Lilly ha confermato di aver deciso di smettere di recitare, condividendo un video che era stato girato quasi 20 anni fa sul set di Lost.

Nel filmato l'attrice spiega che nel suo futuro si immaginava impegnata a dedicarsi alla sua famiglia, non al lavoro sul set, e mentre aiuta organizzazioni benefiche e persone in difficoltà.

L'annuncio di Evangeline Lilly

Nella didascalia che accompagna il video, in cui si può sentire anche un breve estratto di un'intervista a Maya Angelou che l'attrice sostiene riassuma in modo perfetto la sua visione della vita, Evangeline Lilly ha dichiarato: "Sono così piena di gioia e soddisfazione mentre vivo la mia visione".

La star di Lost e Ant-man ha ribadito la sua gratitudine e ha poi sottolineato: "Alle volte allontanarsi da quella che sembra la scelta ovvia (il benessere e la fama) può sembrare davvero spaventoso, ma addentrarti nel tuo dharma rimpiazza la paura con appagamento".

Ant-Man 3, Evangeline Lilly: "Ho detto a Michael Douglas che è un GILF davanti a dei ragazzini"

Evangeline ha inoltre ammesso che in futuro potrebbe tornare sugli schermi, anche se l'ipotesi appare piuttosto remota: "Potrei tornare a Hollywood in futuro, ma, per ora, questo è ciò a chi appartengo. Una nuova stagione è arrivata e sono pronta e sono felice".

La carriera dell'attrice

L'attrice canadese aveva debuttato nel 2002 con un piccolo ruolo in Smallville, venendo poi scelta nel 2004 per la parte di Kate in Lost, ruolo che le ha fatto ottenere una nomination ai Golden Globe come Migliore Attrice in una serie drammatica. Negli ultimi anni Evangeline ha interpretato Hope van Dyne/Wasp accanto a Paul Rudd nei tre film dedicati alle avventure di Ant-Man, riprendendo il ruolo anche in occasione di Avengers: Endgame.

Tra i suoi ruoli più famosi anche quello di Tauriel nei lungometraggi di Lo Hobbit diretti da Peter Jackson.