Evangeline Lilly svela che ha rifiutato il ruolo di Wonder Woman e di recitare nei film degli X-Men

Evangeline Lilly ha rivelato di aver rifiutato l'offerta di entrare nel mondo degli X-Men che gli aveva fatto Hugh Jackman, mentre Joss Whedon le aveva in precedenza proposto la parte di Wonder Woman.

L'attrice, attualmente protagonista nelle sale con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha raccontato l'interessante aneddoto durante il podcast Happy Sad Confused.

Nel 2011 Evangeline Lilly ha recitato accanto alla star australiana nel film Real Steel. L'attrice aveva da poco concluso la sua esperienza nella serie Lost, mentre Hugh Jackman aveva già girato quattro film sugli X-Men.

L'attrice ha raccontato che il collega le aveva detto: "Ehi, i ragazzi degli X-Men mi hanno chiesto se potevo avvicinarti perché sanno che non parleresti con nessuno. Sapevano che stavo lavorando con te e volevano sapere se potrebbe interessarti fare una cosa ambientata nell'universo degli X-Men'. E ho risposto: 'No, non mi interessa. Non sono interessata'".

Evangeline ha aggiunto: "Ho pensato: 'Mi sento una tale idiota perché sto parlando con un X-Men! Il mutante per eccellenza! E gli sto dicendo: 'Non mi attira. Davvero?!?'. Mi sono sentita così maleducata!".

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la recensione: Un angolo di Star Wars nell'universo Marvel

Ant-Man and the Wasp: Evangeline Lilly in conferenza

Lilly, in precedenza, aveva già rifiutato la parte di Wonder Woman che le aveva offerto Joss Whedon, per un film che poi non è stato realizzato. L'attrice aveva incontrato il regista e ha sottolineato che alla fine della conversazione era chiaro, anche al filmmaker, che non aveva alcun desiderio di accettare il progetto. Evangeline ha ribadito: "Non mi attirava e non c'era nulla in quell'incontro che mi abbia entusiasmata o mi abbia fatto pensare 'Oh, devo farlo'. Niente si era acceso. Niente trasmetteva sensazioni positive". Whedon, secondo la star di Ant-Man, probabilmente si era offeso: "Ma mi andava bene. Non avevo problemi a tagliare ponti. Mi andava bene non avere tutte le persone che lavoravano a Hollywood desiderose di lavorare con me... Ho sempre dovuto fare ciò che sentivo giusto per me. E onestamente non ero interessata ai film di supereroi".