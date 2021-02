Evan Rachel Wood denunciò la moglie di Marilyn Manson: "voleva rovinare la mia carriera"

Un'altra rivelazione da parte di Evan Rachel Wood. Di recente ha pubblicato la denuncia dell'anno scorso contro la moglie di Marilyn Manson, Lindsay Usich: a quanto pare Usich avrebbe minacciato l'attrice di divulgare "foto compromettenti" per rovinare la sua carriera.

Dopo la recente rivelazione di Evan Rachel Wood sugli abusi che ha subito da parte dell'ex compagno Marilyn Manson, l'attrice ha da poco condiviso un rapporto della polizia del Dicembre 2020, in cui segnalava alle autorità di essere stata "minacciata".

A quanto pare l'attrice era stata informata che l'attuale moglie di Marilyn Manson aveva cercato di ottenere fotografie compromettenti scattate a Wood dopo un'esibizione di Manson a Las Vegas. L'attrice di Westworld ha affermato che quelle fotografie potrebbero "rovinare la mia carriera" e "zittirmi".

"Il 19 Dicembre ho dovuto presentare una denuncia alla polizia dopo che alcune voci mi hanno informato che @leslee_lane e @lindsayusichofficial (la moglie di Brian) mi avrebbero minacciata di rilasciare foto di me quando ero MINORENNE e sotto effetto di droghe e alcol, dopo che Brian si era esibito ad Halloween a Las Vegas", ha scritto sabato sulle Stories di Instagram, riferendosi a Lindsay Usich.

Tra le foto che Evan Rachel Wood ha condiviso sulle Stories di Instagram, sabato c'era quella in cui indossava il cappello di Manson: "È stato a lungo una parte del suo show ed è stato fotografato addosso a molte persone. Questo è parte dell'umiliazione e del ricatto." Ha aggiunto che "è rimasta nella camera d'albergo di Brian la maggior parte della notte, perché non avevo l'età per entrare nel casinò dopo il concerto".

Wood ha continuato scrivendo che le foto al momento non sono mai state rilasciate, ma ha anche mostrato cosa ha scritto un fan tra i commenti, rivelando che "Lindsay stava chiedendo fotografie di Evan in cui si vede durante una festa mentre fa cose che avrebbero potuto rovinare la sua carriera". Il fan prosegue dicendo che "Lindsay voleva ottenere più foto per farla tacere".

La moglie di Marilyn Manson, Lindsay Usich, non ha risposto immediatamente alle molteplici richieste di commento di PEOPLE e neppure suo marito ha ancora rilasciato un commento ufficiale. Al momento, la sua dichiarazione è stata rilasciata su Instagram, dove Manson ha scritto: "Ovviamente, la mia arte e la mia vita sono state a lungo un magnete per le controversie, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo indipendentemente da come e perché altri scelgono di travisare il passato, questa è la verità ".

Intanto Evan Rachel Wood ha dichiarato che sta continuando a rivelare la vera identità del musicista perché "ha smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte".