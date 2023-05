Evan Rachel Wood ha affidato la custodia del figlio all'ex Jamie Bell temendo una vendetta di Marilyn Manson

Evan Rachel Wood, secondo quanto rivelano alcuni documenti legali, ha affidato la custodia di suo figlio all'ex Jamie Bell dopo che Marilyn Manson l'ha minacciata, mettendo a rischio l'incolumità del bambino.

L'attrice attualmente vive a Nashville e il bambino sembra destinato a trasferirsi a Los Angeles.

La situazione dei due attori

L'attrice Evan Rachel Wood ha infatti deciso che Jack, che ha nove anni, vivrà insieme al padre Jamie Bell in California.

Nei documenti presentati dagli avvocati, si riporta l'accordo che prevede un weekend al mese durante il quale la madre trascorrerà il tempo con il proprio figlio.

Evan, inoltre, avrà la custodia di Jack durante le vacanze e lo Spring Break.

Marilyn Manson ha perso la causa per diffamazione contro Evan Rachel Wood

Wood sarebbe "estremamente spaventata all'idea di mettere suo figlio in pericolo" dopo che Marilyn Manson le avrebbe detto che avrebbe fatto del male al figlio, minaccia che il cantante ha poi negato.

In tribunale, l'attrice avrebbe dichiarato di temere le ripercussioni legate all'accusa di violenza fisica e psicologica rivolta a Manson. Evan avrebbe inoltre dichiarato di temere una potenziale vendetta a causa della scelta di testimoniare contro l'artista e che gli investigatori le avrebbero spiegato che la sicurezza della sua famiglia era a rischio.

Jamie Bell avrebbe invece presentato dei documenti in cui dichiarava, che a prescindere da quanto sta accadendo con Marilyn Manson, stava chiedendo una custodia congiunta a Los Angeles e sottolineava di temere delle conseguenze psicologiche sul figlio Jack a causa della situazione di Evan, delle sue conversazioni su tematiche potenzialmente dannose per un bambino e della separazione dal padre.

L'attrice aveva però risposto che non voleva trasferirsi a Los Angeles perché temeva per la propria incolumità e quella del figlio.

I due ex coniugi hanno però trovato un accordo.