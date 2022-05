Eva Mendes vuole tornare a recitare, ma ad alcune condizioni

È da tanto che non vediamo Eva Mendes al cinema o in tv, ma l'attrice di Hitch e Come un Tuono non ha mai smesso di lavorare... Solo non davanti a una cinepresa. Adesso, però, è pronta a tornare sugli schermi, ma a delle condizioni ben precise.

Ospite in un recente episodio di The View - il programma di ABC con Whoopi Goldberg, Joy Behar, Barbara Walters e Sherri Sepherd - la Mendes ha rivelato di avere un po' di nostalgia dei suoi giorni d'attrice. "Sì, ho continuato a lavorare, ma mi sono presa una pausa dalla recitazione. Però mi piacerebbe tornare sullo schermo" ha raccontato, aggiungendo tuttavia che un eventuale ritorno sarebbe solo per determinati progetti.

"Solo che ho una lista molto breve che contiene ciò che sarei disposta a fare [e una molto lunga di ciò che non farei]. Prima di avere dei bambini avrei accettato un po' di tutto, adesso no" ha specificato infatti "Nulla di relativo al sesso, nulla di violento. Ma spero che il progetto giusto possa arrivare".

Magari qualcosa per Disney, come suggerisce Whoopi Goldberg, proposta che all'attrice sembra andare particolarmente a genio. D'altronde qualche anno fa aveva rivelato di avere un debole per i cattivi Disney, come ricorda anche People: "Sono più un tipo da Disney villain, una come Ursula... Mi piacciono, sarebbe divertente interpretarli".

E chissà che il futuro non abbia in serbo per lei qualcosa di simile. Voi che ne pensate? In che ruolo la vedreste bene?