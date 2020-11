Eva Mendes: il trattamento di bellezza con gli aghi nel collo è da brividi (FOTO)

Eva Mendes ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae mentre si sottopone ad una sessione di Mono Threads, trattamento di bellezza che prevede l'inserimento di alcuni aghi nel collo, aghi che sono costituiti da un polimero cristallino assorbibile, il polydiossanone, per rassodare la pelle.

Celebre è il detto secondo cui "chi bello vuole apparire, un pochino deve soffrire" e, a quanto pare, Eva Mendes ha scelto di seguirlo proprio alla lettera. Questa settimana, l'attrice ha infatti condiviso una foto che farebbe rabbrividire tutti coloro che soffrono di belonefobia, in cui la vediamo mentre si sottopone ad un trattamento di bellezza denominato Mono Threads.

Mono Threads è una sorta di agopuntura che ha come obiettivo la rigenerazione del collagene e quindi il ringiovanimento della pelle. La foto, scattata a pochi centimetri di distanza dal viso dell'attrice, fa però sembrare tutto ancora più inquietante: vediamo infatti sette aghi, neanche tanto piccoli, infilati nel suo collo. Lo scatto è apparso sulla pagina Instagram di Mendes per promuovere l'apertura della spa di una sua amica. "Una casa dove potersi rilassare mentre si viene torturate con il meglio del meglio. È il mio posto felice!", si legge nel post. Il locale in questione, la Beauty Villa Vergara della dermatologa Marina Vergara, si trova a Beverly Hills ed è riservato soltanto ai soci. Non sono però mancate le critiche di coloro che nei commenti hanno espresso tutto il proprio disappunto per quanto mostrato nella foto.

Ricordiamo che Eva Mendes ha compiuto 46 anni quest'anno. Dal settembre 2011 ha una relazione con Ryan Gosling, con cui si è sposata nel 2016 con una cerimonia privata. La coppia ha avuto due bambini: Esmeralda Amada Gosling e Amada Lee Gosling, di 6 e 4 anni. Nell'anno del loro matrimonio, Mendes ha dovuto fare i conti con la tragica scomparsa di suo fratello Juan Carlos, morto a soli 53 per un tumore alla gola. Dal punto di vista professionale, l'ultimo film che ha visto coinvolta l'attrice sul grande schermo è stato Lost River, risalente al 2014 e diretto proprio da Ryan Gosling.