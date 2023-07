Eva Mendes: 'Ryan Gosling è il più grande attore con cui abbia mai lavorato'

Eva Mendes è la più grande sostenitrice di Ryan Gosling: sebbene la coppia abbia scelto di mantenere privata la loro relazione, dopo essersi conosciuti sul set di "Come un tuono" nel 2011, questo giovedì l'attrice di 49 anni ha voluto condividere un dolce omaggio a Gosling su Instagram.

Nella didascalia delle immagini del loro primo film insieme, la madre di due figli ha scritto: "Mi Hombre. Mi Vida... Dire che è l'attore più grande con cui abbia mai lavorato è un'eufemismo". Le foto includevano una citazione dell'ultima intervista di Greta Gerwig su Rolling Stone, in cui descriveva Gosling, 42 anni, come "una combinazione di Marlon Brando, Gene Wilder, John Barrymore e John Travolta".

Come un tuono: Ryan Gosling con Eva Mendes e il figlio piccolo in una scena del film

La compagna dell'attore canadese ha ringraziato anche la Gerwig per il suo sostegno, aggiungendo nella didascalia: "Gracias alla brillante e bellissima Greta Gerwig". I complimenti di Gerwig a Gosling arrivano settimane prima dell'attesissima uscita di Barbie.

Ryan Gosling ha ricambiato gli elogi di Eva Mendes durante una recente intervista pubblicata da GQ, in cui ha rivelato che sapeva di voler metter su famiglia con lei dal momento in cui l'ha vista per la prima volta: "Non stavo pensando ai bambini prima di incontrarla, ma dopo aver incontrato Eva, ho capito che non volevo avere figli senza di lei. Ci sono stati momenti sul set di 'Come un tuono' in cui fingevamo di essere una famiglia, e non volevo più che fosse finzione".