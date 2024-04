Ryan Gosling, Eva Mendes loda il suo accento cubano al SNL: 'Questo papi ha reso felice la sua mami'

Eva Mendes è entusiasta per la performance al Saturday Night Live del marito Ryan Gosling, nello sketch Can't Tonight. Insieme a Marcello Hernández, hanno interpretato due uomini che cercano di convincere il loro amico, interpretato da Kenan Thompson, ad uscire insieme a loro.

Mendes ha condiviso su Instagram il video dello sketch, con la didascalia:"Coño! Il mio papi cubano ha reso così felice la sua mami cubana! Anni passati con mio padre hanno dato i suoi frutti". L'attrice è di origine cubana ed evidentemente Gosling ha imparato l'accento trascorrendo parecchio tempo con il suocero. Eva Mendes ha elogiato anche i due colleghi di scena del marito:"Gracias al super talentuoso Marcello Hernández per questo sketch e per il modo in cui dici 'Eva Mendes'. Kenan Thompson sempre fantastico. Non vedo l'ora di vedere la prossima reunion".

Lo sketch cubano

Nella gag, Gosling e Hernández sfoggiano dei riconoscibili accenti cubani, il che spinge la cameriera (Sarah Sherman) a chiedere da dove vengano i tre ragazzi. Il personaggio di Thompson spiega:"Io sono dominicano, lui [Hernández] è cubano, e lui [Gosling] è del Tennessee ma da quando ha sposato una donna cubana è cambiato".

Sabato 13 aprile, Ryan Gosling ha presentato il Saturday Night Live per la terza volta nel corso della sua carriera ed è stato molto apprezzato da pubblico e critica. Anche Taylor Swift ha elogiato Gosling per la performance con Emily Blunt sulle note della sua canzone All Too Well, nel tentativo di rompere con i loro personaggi in Barbie e Oppenheimer. Nei film di Greta Gerwig e Christopher Nolan, i due maggiori successi cinematografici del 2023, Gosling interpreta la versione principale di Ken, il fidanzato di Barbie Stereotipo (Margot Robbie) mentre Blunt veste i panni di Kitty Oppenheimer nel film sulla vita di J. Robert Oppenheimer (Cillian Murph), colui che fu a capo della direzione scientifica del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica.