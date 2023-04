Eva Mendes celebra il decimo anniversario del film in cui ha incontrato Ryan Gosling

Eva Mendes ha ricordato il film in cui ha incontrato Ryan Gosling, Come un tuono, celebrando il decimo anniversario attraverso una serie di foto dal set pubblicate sul suo profilo Instagram.

Eva Mendes è tornata indietro nel tempo celebrando il decimo anniversario del film grazie al quale ha conosciuto Ryan Gosling, la pellicola Come un tuono del 2012. I due si sono sposati all'inizio del 2016 con una cerimonia privata.

L'attrice, come riportato da EW, ha condiviso attraverso il suo account Instagram una serie di foto dal set. "Sembra una vita fa", ha poi scritto Eva Mendes, che ha indossato i panni di Romina, la compagna del Luke di Ryan Gosling, per accompagnare le immagini pubblicate sul social.

Il protagonista della pellicola è uno stuntman di motociclette che decide di dedicare la sua vita al crimine per aiutare Romina a crescere il loro bambino appena nato. Insieme alla sua storia viene raccontata quella dell'ambizioso poliziotto Avery (Bradley Cooper) e dei loro figli adolescenti le cui strade si incontreranno più avanti.

In Come un tuono,diretto da Derek Cianfrance sono presenti nel cast anche Ray Liotta, Rose Byrne, Dane DeHaan, Emory Cohen e Mahershala Ali.

Ryan Gosling ed Eva Mendes hanno iniziato a frequentarsi dopo essersi incontrati sul set nel 2011. I due hanno attualmente due figlie, Esmeralda Amada di 8 anni e Amada Lee di 6.Una seconda collaborazione è arrivata con Lost River del 2014 diretto da Gosling e interpretato anche da Saoirse Ronan, Christina Hendricks e Matt Smith.

Barbie: il nuovo teaser trailer regala nuove anticipazioni sui protagonisti

La coppia è sempre stata molto riservata in merito alla propria vita privata. Recentemente, però, la Mendes ha commentato la foto del suo compagno nei panni di Ken nel prossimo film Barbie di Greta Gerwig, in uscita il 21 luglio nelle sale cinematografiche. "Ho visto la foto e la quattordicenne che è in me ha esclamato, 'Ahhh'", ha svelato Eva confessando di aver richiesto la biancheria del personaggio. Mendes ha infine aggiunto: "Quando l'ho vista ho pensato 'Posso avere quella biancheria intima?' Per favore, non chiedo mai niente. Alla fine l'ho avuta e la indosso proprio ora".