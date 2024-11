Eva Longoria chiarisce: "Non sono andata via dagli Stati Uniti a causa di Donald Trump"

Eva Longoria chiarisce i recenti commenti sul trasferimento della sua famiglia fuori dagli Stati Uniti, ritenuti "distopici" dopo l'elezione di Trump. L'attrice, produttrice e regista ha inaspettatamente chiamato la sua amica, la co-conduttrice di The View Ana Navarro, durante una registrazione del podcast The View: Behind the Table di venerdì scorso. Dopo che la Navarro ha risposto alla chiamata, la Longoria ha detto: "Per favore, puoi far sapere loro che non mi sono trasferita a causa di Donald Trump?".

Eva Longoria: "Se un uomo bianco fa flop con un film da 200 milioni ha una seconda chance, le donne no"

Trump non c'entra nulla

La Navarro ha poi fatto notare che la sua amica si era trasferita prima che Trump venisse rieletto nelle elezioni del 2024 all'inizio di questo mese. "Sono stata in Europa a lavorare per quasi tre anni", ha spiegato la Longoria. "Comunque, l'articolo di Marie Claire dice questo. Le persone si sono limitate a prendere qualche clickbait per risultare divisive, il che mi rende molto triste, sapete. Tutto ciò che dici ha lo scopo di essere divisivo quando dovremmo evitarlo di esserlo in questo momento".

Cannes 2019: Eva Longoria sul red carpet di Rocketman

Navarro ha aggiunto: "Ma mi hai detto che vivere in Europa è stato come spegnere il rumore". L'attrice risiede attualmente in Messico e in Spagna con il marito José Bastón e il figlio Santiago di 6 anni. Vive anche in altre zone dell'Europa e del Sud America per lavoro, ma non torna spesso a Los Angeles.

"Sì, voglio dire che essere lontani dal ciclo costante di notizie 24 ore su 24 ti mette in una sorta di bolla, di sicuro", ha risposto la Longoria, chiarendo che ha lasciato gli Stati Uniti per lavoro: "È per questo che sono in Europa. Non sono partita a causa dell'ambiente politico. Sono partita perché il mio lavoro mi ha portato lì".

Desperate Housewives: Marcia Cross, Eva Longoria, Teri Hatcher in una scena

All'inizio di questa settimana, in un'intervista a Marie Claire, l'ex star di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane ha raccontato perché ha trasferito la sua famiglia fuori dagli Stati Uniti, adducendo molteplici ragioni. "Avevo tutta la mia vita adulta qui", ha detto la Longoria alla rivista. "Ma anche prima della pandemia, la situazione stava cambiando. L'atmosfera era diversa. E poi c'è stato il COVID, che l'ha spinta oltre il limite. Che sia per i senzatetto o per le tasse, non che io voglia sminuire la California, mi sembra che questo capitolo della mia vita sia ormai chiuso".