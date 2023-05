Eva Longoria: 'Se un uomo bianco fa flop con un film da 200 milioni ha una seconda chance, le donne no'

Eva Longoria ha criticato le differenze con cui vengono trattate le donne impegnate come regista nel mondo di Hollywood rispetto al trattamento riservato agli uomini.

L'attrice, durante uno degli appuntamenti Kering Women in Motion al Festival di Cannes 2023, ha infatti parlato della sua esperienza nel realizzare il suo primo film, Flamin' Hot.

Gli ostacoli per le donne alla regia

Ricordando le emozioni provate sul set, Eva Longoria ha raccontato: "Ho sentito il peso della mia comunità e quello di ogni donna regista". La star ha poi aggiunto: "Non abbiamo molte opportunità. Il mio film non aveva affatto un basso budget - non era di 100 milioni, ma nemmeno di 2. Quando era stato realizzato l'ultimo film di uno studio diretto da una donna latinoamericana? Circa 20 anni fa. Non possiamo avere un film ogni 20 anni".

Eva ha poi ribadito: "Il problema è che se questo film fallisce, le persone diranno: 'Oh, le storie latine non funzionano... Le registe donne non ottengono realmente risultati'. Non otteniamo molte seconde opportunità. Un uomo bianco può dirigere un film da 200 milioni di dollari, fallire e averne un altro. Quello è il problema. Io ho un'unica chance, per questo devo lavorare il doppio e più duramente, più velocemente, in modo più economico".

Flamin' Hot: il trailer e la data di uscita del nuovo film di Eva Longoria targato Disney+

La situazione l'ha però motivata: "Porti realmente con te i traumi generazionali nel realizzare il film. Mi ha dato forza. Ero determinata". Eva ha poi ribadito che la comunità latinoamericana non è ancora adeguatamente rappresentata in tutti i settori dell'industria cinematografica e televisiva: "L'illusione è che Hollywood sia progressiva. La realtà è che siamo ancora realmente indietro per quanto riguarda una rappresentazione equa".