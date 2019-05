Eva Grimaldi sposa Imma Battaglia: le foto del matrimonio

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono sposate sabato 19 maggio e online sono apparse le foto della cerimonia. Gli scatti condivisi sui social sono una breve anteprima di un servizio che verrà pubblicato dal magazine Chi e del racconto dell'evento che verrà trasmesso da Real Time.

L'attrice Eva Grimaldi e l'attivista Imma Battaglia si sono unite in matrimonio presso il Resort & Spa dello chef Antonello Colonna, sfruttando l'area immersa nel verde e la direzione del wedding planner Enzo Miccio.

Alla vigilia della cerimonia Eva aveva dedicato alla sua compagna un'emozionante dedica online in cui dichiarava: "Ti amo! Sei la persona che ho scelto, quella che, tra poche ore, sarà mia 'Moglie'. E non mi importa se sarà dura, difficile, se dovremo combattere contro ignoranza e odio. Non mi importa perché, in fondo, come mi hai insegnato tu, l'Amore vincerà sempre su tutto. A tra poco, amore mio".

Tra gli ospiti c'erano anche volti noti del panorama televisivo italiano come Bianca Atzei, Jonathan Kashanian e Vladimir Luxuria. A fare da testimone a Eva è stato Gabriel Garko e tutti i dettagli riguardanti la giornata saranno svelati nella rivista in arrivo nelle edicole il 22 maggio.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia, matrimonio in diretta TV